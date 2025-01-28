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火燒車4死4傷！弟衝醫院見副駕姊全身插管　抱姪進冰櫃：心好痛

▲▼楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅休息站重大車禍，造成4死4傷，副駕駛座的展女傷勢嚴重，弟弟在社群平台發文說探視的狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者劉人豪／桃園報導

國一楊梅休息站25日發生電動車火燒車4死4傷悲劇，目前4位傷者仍在救治中，坐在副駕駛座的39歲展姓妻子昏迷指數僅有3，轉院至台北三總治療，另外3名孩童持續在林口長庚醫治。展女的弟弟指出，事發後趕到醫院看到姊姊臉部被紗布包裹，身上插著各種管子儀器，還抱著姪子移至冰櫃，「那種心酸難過苦楚真的好痛好痛」。

25日19時26分，40歲倪姓男子帶著展姓妻子一家五口及妻子的姪子姪女共8人，在桃園中壢旅遊後，駕駛電動車南下欲返回台中，卻在楊梅休息站自撞護欄釀大火。倪男當場喪命，展妻抱著4歲女兒在前座，後座5名孩童被救出，幾乎都有嚴重嗆傷與燒燙傷，事故造成倪男、10歲兒子、4歲女兒以及展女2歲姪子死亡，其餘展女、8歲倪姓男童、11歲吳姓女童、4歲展姓女童，4人持續在醫院治療中。

▲國道一號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，國道警察局交通科科長樓自強與分隊人員仔細勘查事故車輛。（圖／記者沈繼昌攝）

▲倪姓夫妻為帶著3名小孩與3名姪子姪女一同出遊發生車禍。（圖／記者沈繼昌攝）

展女的弟弟在Threads發文指出，事發當天接到爸爸的電話說大姊一家出事，趕到醫院看到狀況相當嚴重的大姊被紗布包裹臉部，及插著各種管子儀器。「我當下是不知道怎麼去安慰或表達，我只能輕輕地跟姊姊說我是弟弟我來看你了，輕輕的觸摸那僅存完好的皮膚深怕會驚嚇到她弄痛她，想傳達我的關心跟我在支持的意念給她，看著她因為事故造成的傷害，不能看不能說只能微微點頭微微搖頭的跟我溝通，當下我真的好不捨好難過」

展弟指出，希望這世界多點善意跟愛心，當你是家屬當事人看到網路那些言語那傷害是深刻的是巨大。「當你親眼看著他小小的身軀胸口慢慢地停止起伏，心跳越來越慢得直到停止，看醫護人員把管子從小小的身體移除，看他口中流出的大量鮮血，等待著醫護人員幫忙清理換上小小乾淨的衣服。抱著自己的姪子從病床把他小小的身體抱起來移至冰櫃裡。「看到那畫面想到裡面躺著的兩名小朋友。那種心酸難過苦楚真的好痛好痛，而現在我只希望姊姊及剩下的小朋友能平安穩定下來」。

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