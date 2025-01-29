女駕駛疑撞變電箱釀大火！台南百年碗粿店等4店燒毀　寵物貓喪命

▲女駕駛撞變電箱，疑似因此起火燒毀知名碗粿店等4店。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南1名23歲賴姓女子駕駛自小客車，今（29）日行經府前路與忠義路口時，因吃感冒藥恍神自撞電箱，疑因此發生火警燒毀4店面，所幸沒有人員受傷，詳細起火原因以及損失還有待釐清。

▲台南4間店鋪在大年初一就發生火燒情況 。（圖／記者林東良翻攝）



台南市警二分局指出，29日上午8時25分中西區府前路與忠義路口發生火災案。經了解為1名23歲賴姓女子駕駛自小客車自撞，路過民眾告知府前路1段柱子內有火光，是否因車輛事故引起火災仍須釐清，經查確認有明火，立即通知消防隊到場，後續火勢迅速擴大，現場火勢由消防隊搶救，後續火災發生原因由火災調查科進行調查中。

▲安全帽店飼養的烏龜逃過一劫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局指出，該起火警在消防人員全力搶救下，火勢於上午9時28分許熄滅，府前路1段3間店鋪各燃燒約20平方公尺、忠義路一段店鋪燃燒約10平方公尺，共約70平方公尺，幸無人受傷受困，有損失、需火調。其中一間安全帽店，店內飼養的貓咪因火災喪命，另外一隻寵物烏龜平安無事。

據了解，1名女子火警發生前疑因駕車吃感冒藥，恍神自撞電箱，隨後就發生火警，是否因此而發生火警，尚待消防局進一步調查鑑識釐清。