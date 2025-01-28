勇消抱2歲童衝出火場！桃園便當店除夕火警　祖孫3代躲3F避難獲救

▲桃園龜山便當店火警，消防到場灌救抱2歲男童出來。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園市龜山區中興路一處4層建築物，1樓的便當店今（28）日發生火警，疑1樓廚房靜電式油煙處理機起火，祖孫3代共4人受困屋內，消防獲報到場，立即使用共生面罩救出並撲滅火勢，所幸無人受傷，起火原因待調查。

龜山分隊表示，現場為地上4層鋼筋混凝土結構建築物，起火層為1樓，火警發生當下鄰居有使用滅火器進行滅火，讓火勢未迅速擴大；2樓受困民眾4名分別為女屋主、媳婦及2名男性孫子，女屋主表示聽到住宅用火災警報器的音響後，開門查看發現1樓有濃煙，4人立即往3樓後側房間避難並關上房門待救，消防人員到場確認待救位置後，立即上樓使用共生面罩將4人平安救出，並出水將火勢撲滅，4人未受傷、意識清楚，不需送醫，起火原因仍待調查。

龜山消防分隊長黃章瑋表示，火警發生當下幸好有民眾使用滅火器侷限火勢，最重要是屋內裝有住宅用火災警報器，聽聞警報音響立即逃生避難，所幸未造成人員傷亡。提醒春節連假期間，民眾出遠門應將未使用的電器插頭拔除或關閉總電源開關，當遇到火災時，謹記「小火快逃、濃煙關門」，平平安安過好年。