婆婆堅持「除夕不能洗衣」！媽寶尪要她遵守習俗　人妻傻眼大吵

▲春節過年有不少習俗與禁忌需特別留意。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

春節有許多習俗與禁忌需特別留意，不過隨著時代變遷，應根據自身狀況，量力為之。一名人妻就抱怨表示，除夕想洗衣服，結果被老公禁止，原因是婆婆說除夕不能洗衣服，讓她很傻眼。

該名人妻在Dcard以「除夕不能洗衣服嗎？跟老公起爭執」為題提出疑惑，表示除夕有不能洗衣服的習俗，但因為除夕前去3天2夜的旅遊，衣服超多，所以打算在除夕當天繼續洗，豈料老公卻生氣。

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人妻透露，由於婆婆在這之前有交待老公除夕不能洗衣服，而老公又很聽他媽媽的話，所以禁止她洗衣服，「可是我覺得還是要以生活方便為主，所以跟老公發生爭執，請問大家還會遵照這個習俗嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「都民國幾年了，這些毫無根據的傳統居然還有人當寶」、「這時代了誰還管這種陋習啊，最好燒金紙拜拜全部都禁止」、「那是古代給女人一個休假的理由，坐月子不能洗頭一樣，現代人沒這些規矩」、「陋習一堆超無聊，遵守的人有每個都變有錢嗎」。

至於年節禁忌，習俗是有一說，大年初一不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光，另一說為大年初一與初二是水神生日，因此若要洗衣服，初三再洗。

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