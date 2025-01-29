夜市隨便買「2人噴600元」！他嘆「月入30k」：怎麼過日子

▲逛夜市是台灣特有的文化，不少外國人來台都指名一定要逛夜市。示意圖，與本案無關。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

近年來隨著物價飆升，夜市已經不再是平價美食的天堂。一名網友就抱怨表示，原本想說只是吃個晚餐，豈料一路買下來，發現隨便就花了600元，讓他不禁直呼，「這個物價，一個月領3萬的人，真的有辦法過日子嗎？」貼文一出，引起討論。

原PO在《匿名3公社》表示，他們2個人逛夜市，想說順道買晚餐吃，沒想到一路買下來，隨隨便便就花了600元，讓他大吃一驚。

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原PO不禁好奇，「這個物價，一個月領3萬的人，真的有辦法過日子嗎？夠用嗎？有辦法存到錢嗎？」

貼文一出，不少人紛紛留言「只有我覺得2個人花600很便宜嗎」、「若是我月收入3萬，當然不會去逛夜市，在家裡煮飯青菜豆腐湯配煎蛋」、「去逛沒關係，不要出手就沒問題啊」、「那幹嘛去吃夜市，有的又不好吃」、「600元算便宜耶，我2個人去夜市一圈吃飽了花掉1500元」。

也有人說「人類是很神奇的生物，你覺得他收入少怎麼過生活，偏偏他活得比你還滋潤」、「能過日子，很難存錢」、「賺多少錢就花多少」、「無法節流，那就要想辦法賺錢，努力一定會有收穫」。

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