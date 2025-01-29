威力彩飆7.1億！有這「5徵兆」快下注　命理師：代表要發財了

▲命理專家小孟老師分享財神到的5大預兆，建議民眾可把握財運試試手氣。（圖／CTWANT）

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威力彩連26摃，初二（30）晚間頭獎上看7.1億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文分享發財5大徵兆，民眾遇上了這5大徵兆，代表當事人要發財了，去買大樂透等彩券試手氣，中獎機率特別高。

1、夢到鳥與大雨

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最近如果夢到鳥類，暗示著喜鵲即將飛來，代表好事臨門，財氣旺盛，有中大樂透的機會；夢到雨則代表財水，雨越大財水越多，因此夢到雨水降臨，顯示你要發了。

2、左眼皮上方不斷跳動

古人認為所有相都有一陰一陽，一好人一壞人，因此當眼皮跳動時會有「左眼跳財，右眼跳災」的說法。

3、連續看到「4」

4這個數字在東方代表不吉祥，但在西方代表四大元素（風、火、水、土），為四方具足、萬事圓滿之意味，因此若你某些時候看時間或數字，常看到4不要恐懼，代表你最近偏財運很強。

4、臉部有油光

臉上有油光又亮的人，顯示好運與偏財運即將降臨，財運能亨通，可試試大樂透或威力彩，說不定會中獎。

5、看見很多青蛙與蟾蜍

古人認為青蛙與蟾蜍會出入風水很好的地方，因此看到蟾蜍與青蛙，都認為是帶財，很多風水開運用品都會用蟾蜍咬錢幣，代表大吉祥。

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