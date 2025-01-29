　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩飆7.1億！有這「5徵兆」快下注　命理師：代表要發財了

不少人都希望新的一年可以受財神眷顧，成為億萬富翁。（圖／黃鵬杰攝）

▲命理專家小孟老師分享財神到的5大預兆，建議民眾可把握財運試試手氣。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

威力彩連26摃，初二（30）晚間頭獎上看7.1億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文分享發財5大徵兆，民眾遇上了這5大徵兆，代表當事人要發財了，去買大樂透等彩券試手氣，中獎機率特別高。

1、夢到鳥與大雨

[廣告]請繼續往下閱讀...

最近如果夢到鳥類，暗示著喜鵲即將飛來，代表好事臨門，財氣旺盛，有中大樂透的機會；夢到雨則代表財水，雨越大財水越多，因此夢到雨水降臨，顯示你要發了。

2、左眼皮上方不斷跳動

古人認為所有相都有一陰一陽，一好人一壞人，因此當眼皮跳動時會有「左眼跳財，右眼跳災」的說法。

3、連續看到「4」

4這個數字在東方代表不吉祥，但在西方代表四大元素（風、火、水、土），為四方具足、萬事圓滿之意味，因此若你某些時候看時間或數字，常看到4不要恐懼，代表你最近偏財運很強。

4、臉部有油光

臉上有油光又亮的人，顯示好運與偏財運即將降臨，財運能亨通，可試試大樂透或威力彩，說不定會中獎。

5、看見很多青蛙與蟾蜍

古人認為青蛙與蟾蜍會出入風水很好的地方，因此看到蟾蜍與青蛙，都認為是帶財，很多風水開運用品都會用蟾蜍咬錢幣，代表大吉祥。

延伸閱讀
不想回婆家…人妻除夕放大絕「帶小孩回娘家」　網羨慕：很多媳婦默默流淚
回婆家大掃除「1人清5樓」除夕煮20人飯菜　媳婦不忍了1招反制
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
咪妃懷孕被老公罵「動念離婚」：還是我拿掉小孩！
DeepSeek重擊AI市場　《黑天鵝》作者：輝達股價恐腰斬
除夕自製煙火爆炸！　年輕男全身著火被拖出
釜山航空起火「燒穿機艙頂」！　旅客憶驚悚瞬間：行李架傳爆裂聲
逃過被宰殺！人妻屠狗　一家9口縮在角落
「奶霸本人自約」　穿性感睡衣開門糗了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開工日冷氣團「有寒流潛力」　專家：下周低溫探4到6度

夜市隨便買「2人噴600元」！他嘆「月入30k」：怎麼過日子

小龍年遊大龍門走春　領取限定非來BOOK立體摺頁

高速公路下午「壅塞路段」曝！國5南向17時後再出發

威力彩飆7.1億！有這「5徵兆」快下注　命理師：代表要發財了

除夕節目「1段表演」超狂！69歲依舊靈活　表演者認證：是真蹲

新年許願先看！「吸引力法則」實踐版　11個方法幫助心想事成

大年初一「埋伏廟中」瞬間插香！頭香哥坦言：從那年起我特別快樂

今年雙春年又逢「春打五九尾」　專家：4生肖要「躲春」避煞氣

摸春牛人龍畫面曝！信眾湧入台南鹿耳門正統聖母廟　排隊求平安

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

台東5.2地震！太麻里船筏瞬間消失畫面曝　水面漂浮下秒拖進海底

【熱情vs.冷靜】伯恩山犬狂蹭阿金討摸 牠淡定伸手摸摸超有愛～

柯文哲北所吃年夜飯！　除夕菜色「佛跳牆、火鍋」

漏接飛盤秒被別的狗搶走　美國惡霸犬一臉擔心：偶的飛盤～

小草北所外隔空圍爐陪柯文哲　陳佩琪連2天到場感謝支持者！

開工日冷氣團「有寒流潛力」　專家：下周低溫探4到6度

夜市隨便買「2人噴600元」！他嘆「月入30k」：怎麼過日子

小龍年遊大龍門走春　領取限定非來BOOK立體摺頁

高速公路下午「壅塞路段」曝！國5南向17時後再出發

威力彩飆7.1億！有這「5徵兆」快下注　命理師：代表要發財了

除夕節目「1段表演」超狂！69歲依舊靈活　表演者認證：是真蹲

新年許願先看！「吸引力法則」實踐版　11個方法幫助心想事成

大年初一「埋伏廟中」瞬間插香！頭香哥坦言：從那年起我特別快樂

今年雙春年又逢「春打五九尾」　專家：4生肖要「躲春」避煞氣

摸春牛人龍畫面曝！信眾湧入台南鹿耳門正統聖母廟　排隊求平安

開工日冷氣團「有寒流潛力」　專家：下周低溫探4到6度

獨／高雄男掛2兩金項鏈失蹤2天　妹急尋不著控警「消極辦案」

夜市隨便買「2人噴600元」！他嘆「月入30k」：怎麼過日子

2200多萬裝潢「竟毀在冷氣」　她被室外機吵到崩潰：根本睡不著

英國太貴買不起　女花80多萬元在這國「買到超大宅」決定移民

打造網紅驛站被電桿擋路！地主求償631萬　法官判賠22元他傻眼了

「你死了，我就沒有爸爸」女兒一句話點醒家扶男　奮力蛻變成創業家

自製煙火爆炸！花蓮男全身著火50%二度灼傷　坐水桶淋水畫面曝　

「最強175公分」G聯盟爆砍40分8助攻　35歲湯瑪斯目標重返NBA

陸煤電裝機佔比再減　今年底有望降至三分之一

女兒想買跳舞遊戲街上試跳　舞步架式十足吸引路人圍觀

生活熱門新聞

UNIQLO「超夯外套」大砍1100元　粉絲手刀瘋搶

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

第一次過夜！她抱又摸「曖昧男0反應」　老司機秒懂

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

快訊／南鯤鯓國運籤抽出了！

白沙屯媽祖「四季籤」除夕出爐　稻豆瓜海籤揭蛇年運勢

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

買夜市大份1小吃「丟了半盒」！大票早拒買

即／湧蓮寺國運籤抽出上上籤 「出入營謀大吉昌」

除夕夜哪道菜最雷？一堆鄉民說同一樣

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間曝

大年初一最旺吉時公開

媽嫌「紅包3600元太少」退貨：哥哥姊姊包得比妳多

海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年最冷玉山圍爐

更多熱門

相關新聞

大年初一埋伏廟中瞬間插香！頭香哥：到現在都很快樂

大年初一埋伏廟中瞬間插香！頭香哥：到現在都很快樂

今（29）日為農曆大年初一，各大廟宇的「搶頭香」活動再度成為焦點。而近期一段2011年彰化南瑤宮搶頭香的經典畫面又在網路上重新引起熱議，影片中的主角就是被網友封為「頭香哥」的林天壽，當年他潛伏在廟中，當開廟門之際，直接在眾人面前從旁邊現身，「偷跑」搶得頭香，雖然最終被廟方取消資格，但這一幕卻成為網路經典，連帶讓南瑤宮名聲大噪。而林天壽本人後續也坦言，從那年開始，自己就特別快樂，因為很多人都叫他「頭香哥」，感覺就像是福星似的。

除夕夜表弟遭衣架教訓到哭　他驚：過年護身符失效

除夕夜表弟遭衣架教訓到哭　他驚：過年護身符失效

台積電張忠謀年少時想當作家！　因爸爸一句話變「富豪製造機」

台積電張忠謀年少時想當作家！　因爸爸一句話變「富豪製造機」

除夕、年初一挑時段參拜有錢有緣　命理師親測：拜完秒接大case

除夕、年初一挑時段參拜有錢有緣　命理師親測：拜完秒接大case

人妻多次激戰野男人　女兒發現「鹹濕對話」大義滅親

人妻多次激戰野男人　女兒發現「鹹濕對話」大義滅親

關鍵字：

小孟老師周刊王

讀者迴響

熱門新聞

UNIQLO「超夯外套」大砍1100元　粉絲手刀瘋搶

快訊／劉雨柔初一喜宣布「懷孕了」！

除夕夜傳「竹科瞬間壓降」　工程師嚇到丟碗筷回廠

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

第一次過夜！她抱又摸「曖昧男0反應」　老司機秒懂

釜山航空176人班機起火狂燒！驚悚現場畫面曝

即／台南市區4店面年初一全燒毀　恐怖「黑龍捲」曝

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

返鄉顧家庭　林政賢轉當職業軍人

快訊／南鯤鯓國運籤抽出了！

白沙屯媽祖「四季籤」除夕出爐　稻豆瓜海籤揭蛇年運勢

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

東洋乳神天木純新年放送南半球

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？

更多

最夯影音

更多

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面