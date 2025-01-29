大年初一「埋伏廟中」瞬間插香！頭香哥坦言：從那年起我特別快樂

▲林天壽當時搶插香畫面。（圖／翻攝自華視YouTube）

圖文／CTWANT

今（29）日為農曆大年初一，各大廟宇的「搶頭香」活動再度成為焦點。而近期一段2011年彰化南瑤宮搶頭香的經典畫面又在網路上重新引起熱議，影片中的主角就是被網友封為「頭香哥」的林天壽，當年他潛伏在廟中，當開廟門之際，直接在眾人面前從旁邊現身，「偷跑」搶得頭香，雖然最終被廟方取消資格，但這一幕卻成為網路經典，連帶讓南瑤宮名聲大噪。而林天壽本人後續也坦言，從那年開始，自己就特別快樂，因為很多人都叫他「頭香哥」，感覺就像是福星似的。

根據媒體報導指出，透過當年的影像畫面可以看到，在南瑤宮廟門打開之後，大批信眾飛快的往香爐跑去，而林天壽則身穿守望相助隊背心，趁著門開的一瞬間從旁竄出，以迅雷不及掩耳的速度搶先插上頭香，讓在場民眾目瞪口呆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林天壽的舉動，也被一旁的媒體全程捕捉，後續甚至在網路上瘋傳，林天壽也因此被網友戲稱為「頭香哥」。而後續林天壽本人因為偷跑的關係，被廟方取消得獎資格。

對於這場風波，林天壽後來受訪時表示，他並非為了獎金，而是單純想體驗頭香的意義。林天壽也表示「從那一年開始，我變得特別快樂，去哪裡大家都叫我『頭香哥』，覺得我是福星，這樣的稱號讓我感到很歡喜。」

後續南瑤宮也認為，歷年來的搶香活動因為信眾爭搶激烈，導致推擠、摔倒，甚至撞翻香爐的情況頻頻發生。為了解決這個問題，廟方於2020年進行改革，改採「2公里賽跑搶頭香」的方式，將起點設在彰化縣立體育場，終點為南瑤宮，以賽跑決定頭香資格，並設置婦女保障名額，確保公平性與安全性。

不過隨著時間的推進，不少廟宇也都紛紛改變「搶頭香」的方式與規則，甚至有廟宇開始強調「只要是大年初一進廟拜拜的第一炷香，都算是頭香」，以減少爭搶帶來的危險。

延伸閱讀

▸ 台北開回高雄花11小時！他批「台灣交通爛」 網笑：活該

▸ 家屬「這原因」過年想硬讓病患住加護 醫心累：別人家小孩死不完

▸ 原始連結