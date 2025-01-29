過年走春拜廟「4禁忌」！專家示警：不慎觸犯恐破財

▲走春拜廟要注意4禁忌，以免拜錯招煞導致運勢低迷。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

農曆春節許多民眾會前往廟宇參拜，祈求新的一年平安順遂。不過民俗專家提醒，過年期間拜拜有許多禁忌需要留意，若是不慎觸犯，不僅可能影響祈求的效果，甚至還可能導致運勢低迷。

民俗專家楊登嵙表示，過年走春至廟宇參拜時，應特別注意進出大門的方式。廟宇的正中大門是神明專用的通道，信徒進出時應避免行走正中央，以免不慎與外出辦事的神明「相撞」，造成沖煞，因此許多廟宇都會在中門設置紅色柵欄，以提醒信徒不得隨意進出。

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此外，進入廟宇也講求方向之別，一般來說，站在廟前面對大殿時，左側為「龍門」，右側為「虎門」，信徒應遵循「左進右出」的原則，從龍門進入、虎門離開，以趨吉避凶，確保好運臨門。

在香火供奉方面，插香時的動作也有講究。由於大多數人習慣使用右手，但出於對神明的尊敬，插香時應改用非慣用手，右撇子應使用左手，左撇子則改用右手。

若插香時不小心歪斜，切勿直接拔起重插，而應以平移方式扶正，因為拔起重插象徵著將所求的願望重新取回，這被視為大忌，可能影響祈求的結果。

除了參拜禁忌外，許多人向神明求取的錢母與發財金也有相應的使用規範。楊登嵙指出，舊錢母與發財金應妥善放置於家中財位、神龕、保險箱內，或是辦公桌、收銀台上，千萬不可轉賣或隨意放置於不潔之處，否則可能影響財運，甚至帶來破財風險。而若能長年累積舊錢母，並收集齊全12生肖，則能發揮更強的招財化煞功效。

至於求取的平安符，效力通常可維持約一年，但若平安符出現破損或想更換新符，處理方式也須謹慎。隨意丟棄平安符可能被視為褻瀆神明，帶來負面影響，因此建議可將過期或損壞的平安符帶回原廟宇，或是在家中拜拜時，向神明、天兵、天將致意後，連同紙錢一同燒化。

若是不打算更換新的平安符，則可在一年內回到原廟宇，向神明表達感謝之意，並將平安符放入神明爐「過火充電」，讓其恢復靈力。農曆新年是重要的傳統節日，民眾前往廟宇參拜時，應多加留意相關禁忌與禮儀，以免影響運勢，也讓自己的祈福更加順利圓滿。

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