除夕、年初一挑時段參拜有錢有緣　命理師親測：拜完秒接大case

▲許多民眾都會選擇在過年期間到廟宇參拜，祈求未來整年的順利。（圖／劉耿豪攝）

圖文／CTWANT

農曆除夕晚上11點，也就是農曆大年初一的子時，廟門開，眾人蜂擁去「搶頭香」，認為這樣可以保障新的一年整年運勢昌旺、事事順利。名門命理楊登嵙教授指出，在大年初一祈願的確效果特別好，可以說是一年就等這一天！因此他特別推薦民眾在大年初一「迎財神」、「求喜神」，楊登嵙透露，以前他都只是提供資料給媒體而沒有去實踐，直到多年前開始按照自己提供的內容一一操作，「馬上就接到大case，不誇張！」

西元2025年乙巳年，農曆大年初一迎財神、求喜神之方式如下：

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「迎財神」（求事業、財帛、學業、健康）

於除夕晚上11點至大年初一1點或大年初一早上9點至11點、下午3點至5點，這三個時段做為大年初一當天「第一次出門」的時間，以當時居住的場所為中心點朝「北方」出發，並找一間與自己有所感應（覺得不錯）的「陽廟」（供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神等）參拜，絕對不可至「陰廟」（供奉百姓公、萬善爺等）。信奉天主教、基督教則可到同方位的教堂，祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。

必須注意的是，這趟迎財神務必要是大年初一當天第一次出門，出門時，心裡要想著今天非常快樂，要去迎接財神來家中，「拜完就回家，別去別的地方」，回家途中，心想財神跟著自己回家；回到家中後，心想財神已至家中、已上神案，然後將大門關上。

若北方沒有自己覺得不錯的「陽廟」，可往東北方的「陽廟」祈求。

「求喜神」（求姻緣、感情）

若想求姻緣，可在大年初一早上3點至5點或中午11至13點，以當時居住的場所為中心點朝「東南方」出發，並找一間與自己有所感應（覺得不錯）的「陽廟」，已與迎財神同樣的方式，向廟裡的神明祈求姻緣浮現，求得良緣。若東南方沒有自己覺得不錯的「陽廟」，可往西南方的「陽廟」祈求。

楊登嵙提醒，大年初一，第一次出門，求今年第一個願望「頭香」，因此，求事業財帛或求姻緣感情，只能兩者選擇一種。

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