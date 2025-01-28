爸媽肺炎住院！她想回娘家幫煮年菜　公婆竟撂「1句狠話」

▲原PO表示，公婆稱她可以回娘家過年，但也不用回來了。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，父母因為流感導致肺炎，出院後也來不及準備年菜，她決定回娘家幫兩老弄，公婆卻說，她可以回家過年，但也不用回來了。網友看了說，「聽話，不要回婆家」、「先預祝公婆千萬不要生病喔」。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，爸媽都得流感，之後引發肺炎住院，27日才出院，除夕年菜也來不及準備，「我和先生決定我回爸媽家去幫他們倆買和做年菜，照顧爸媽過農曆年。」

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老公表示，「家裡的年菜他會全部負責打理」，安心回去顧爸爸媽媽。公婆卻說，「哪有嫁出去的女兒回娘家過年的！」原PO解釋後，公婆還是不領情，「妳可以回去過年！但是妳也不用回來了！」讓她相當傻眼直呼，「天哪！這是什麼世界？」

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「聽話，不要回婆家」、「先預祝公婆千萬不要生病喔」、「不明理的公婆，提早解脫也是好的」、「好不通情理哦」、「老公挺妳就好」、「妳要放鞭炮懂嗎？再也不用回去侍奉王子公主，連別人爸媽生病還在堅持過年除夕要圍爐的婆家，真的不用回去看了」。

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