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川普稱「98%晶片生意去台灣」　李彥秀喊話賴政府：別再裝睡

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

美國總統川普27日表示將提高電腦晶片、半導體、藥品與鋼鐵等產品的進口關稅，並且再次點名台灣，認為有98％的晶片生意都去了台灣。對此，國民黨立委李彥秀指出，除了「情緒勒索」「大罷免內鬥」外，已經好久沒有聽到民進黨政府要「拚經濟」「拚民生」，面對川普2.0來勢洶洶，民進黨政府不能再繼續裝睡了。

李彥秀指出，事實上，這已經不是川普第一次針對台灣晶片製造發表談話，去年7月與10月競選期間，川普就曾說過「台灣把我們生意都搶走了，應該阻止他們，向他們徵收關稅」「台灣搶走了我們100%的晶片生意」「台灣如果要美國保護，就該繳保護費」。

李彥秀認為，拜登時期，用晶片法案鼓勵台灣晶圓代工廠商前往美國設廠，著眼於地緣政治「去風險化」，背後是胡蘿蔔的政策誘因；而川普則是認為台灣「奪走」了美國晶片製造業，「偷走」了美國的工作機會，背後是祭出100%關稅的超級大棒。顯然，昨天經濟部與總統府的信心喊話，不僅顯得毫無力量，更與川普的談話嚴重錯頻

「『關稅』與『不可預測』是川普2.0最大的風險」。李彥秀直言，川普喊話的目的究竟是談判策略「多收一點保護費」？還是真的有可能實現的「巫毒貿易政策」，美國親密的貿易夥伴反而成為關稅報復最直接的受害者（2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼所言）？去年（2024）台美貿易順差高達648億美元，不僅再次打破歷史紀錄，增幅更高達82%（2023年356億美元已經是歷史紀錄），2023年積體電路出口占台灣出口總值已經高達38.5%，電子零組件及資通訊產品占比更高達65.2%，全靠高科技與AI產業撐起台灣經濟榮景。顯然川普的談話，民進黨政府不能等閒視之，「縮短貿易，加大對美能源、糧食與軍品採購，」才能讓台灣在談判桌上稍微多一點籌碼，而不至於一路挨打。

李彥秀說，除了「情緒勒索」「大罷免內鬥」外，已經好久沒有聽到民進黨政府要「拚經濟」「拚民生」，面對全球經貿的灰犀牛效應的高度風險。在具體作法上，首先，政府應該第一時間提供美國政府正確的資訊，台灣對美投資，過去十年成長30倍，更是台灣第一大投資標的，台灣的晶片也造就美國科技業的高度成長。

李彥秀也說，政府與其信心喊話，吹哨壯膽（郭智輝說關稅對台灣沒有影響），不如把精神放在強化台灣投資環境，解決五缺問題，留住「台灣研發」「台灣製造」的時間與空間；政府應該立刻成立「經貿遊說與談判應變團隊」，匯集台灣遊說與談判的籌碼，建立一套完整「台美夥伴」論述架構，對美國政府以及國會議員進行遊說，準備後續的貿易談判。面對川普2.0來勢洶洶，民進黨政府不能再繼續裝睡了。
 

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