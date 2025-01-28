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8台男在大馬被捕！製毒490kg市值8億　名單曝光「恐判死」

▲▼台灣有8名男子在馬來西亞破獲的大型跨國販毒案中落網。（圖／翻攝自中國報）

▲台灣有8名男子在馬來西亞破獲的大型跨國販毒案中落網。（圖／翻攝自中國報）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞日前破獲一宗涉及近490公斤毒品的跨國案件，其中還有台灣販毒集團參與其中。這宗毒品總值逾1億1800萬令吉（約新台幣8億8500萬元）的案件28日在雪蘭莪推事庭開審。涉案的8名台籍男子和1名馬來西亞籍男子被控2項與製毒相關的罪名，所有被告皆已知悉被控內容，但並未認罪。若幾人的罪名成立，最高恐將面臨死刑。

當地媒體根據指控指出，9名被告1月16日下午2時20分在瓜拉雪蘭莪的本查阿南工業園內，涉嫌合謀煉製187.7公斤的搖頭丸（Ecstasy），及306公斤的「一粒眠」（Erimin 5），準備進行販售。相關行為違反了馬來西亞1952年危險毒品法令第39B條文，若罪名成立，被告將面臨死刑或終身監禁及至少15下的鞭刑。

報導稱，這9名被告包括了8名年齡介於29至42歲的台灣籍男子李啟南、周俊豪、洪聖寶、劉廣輝、曾奕甲、林仲賢、范銘哲，及朱少賢；另外一名大馬籍被告則是49歲的劉建明。法庭28日宣讀控狀後，所有被告皆點頭表示明白，但並沒有認罪。主控官莫哈末諾哈基米表示，案件將待化驗報告完成後，於4月21日進行審判。被告目前未委任律師辯護。

根據警方消息，執法人員日前分別在雪蘭莪本查阿南、無拉港及吉隆坡甲洞地區突擊行動，共繳獲總值高達1億1800萬令吉的毒品，及15把手槍、1把衝鋒槍與900枚子彈。此案的毒品數量和裝備規模罕見，加上又是跨國案件，引發了社會的高度關注和警覺。

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