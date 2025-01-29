除夕夜撞衫！他們比「1手勢」台灣人都懂　網讚：無聲的默契太酷了

▲原PO直呼「撞到了撞到了」。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

如果有關注12強棒球賽，對印有Taiwan字樣的黑色帽T、「神祕手勢」肯定不陌生。昨（28）日有網友發文透露，他在等紅燈時，看到一件熟悉的衣服，於是雙方就用「台灣人才懂的」專屬手勢打招呼，「覺得很害羞，但真的很興奮欸！」貼文曝光後，大票網友都狂讚。

這名網友在Threads上發文表示，他昨天出門逛街時，站在某個路口等紅燈。結果這時，他忽然瞥見馬路對面有個人穿著熟悉的衣服，「我有點小歡呼的說『撞到了撞到了！』」緊接著，對方就比出「招牌手勢」，而太太也馬上用同個手勢回應。

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之後轉為綠燈，原PO和對面路人就在馬路中間碰到，「我們也互相再給了一次手勢『Taiwan』。」原PO事後坦言，他其實是個I人，雖然當下有點害羞，但同時又感到興奮，「Taiwan帽踢，除夕夜終於讓我撞衫了！」而從圖片可見，雙方穿的衣服，就是Team Taiwan黑色帽T。

▲原PO分享昨天遇到的事。（圖／翻攝自Threads）

有趣的是，當時站在馬路對面的男生也有發文，雙方在Threads上「相認」了。

其他網友得知後，也紛紛回應「這種衫多撞幾次都很爽」、「這種無聲的默契真的太酷了！而且還在脆上相遇」、「都是台灣隊」、「好喜歡這樣的互動」、「好喜歡，我們以後在路上就這樣打招呼」。

中職會長蔡其昌也現身回應，「棒球人的制服，台灣隊的標配」。原PO則道謝，「謝謝會長的用心，為棒球做了很多，讓棒球人可以有專屬的標記，在路上就算害羞不敢打招呼，也能因為一個眼神、一個動作就各自有了默契」。

本文經原PO授權引用

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