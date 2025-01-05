　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賈永婕賣帽T「背面印永婕同心」　Dcard風向一面倒：以為101是她的

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自FACEBOOK／賈永婕的跑跳人生） 

▲永婕同心款帽T。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人賈永婕去年9月上任台北101董事長，2日貼出「永婕同心款」和「Team Taiwan款」帽T，要大家趕快手刀買起來，因為不知道何時會被罵，屆時就會下架了。網路上，也果真有網友不解直呼，「看到新聞真的頗傻眼，不過應該也不會有什麼人買就是了」、「配色和前面的圖案很好看欸，但印的字......只能說可惜了」。

身為台北101董事長的賈永婕日前發文分享好消息，他們推出了「永婕同心款」和「Team Taiwan款」兩款帽T，前者選擇薰衣草紫色，象徵不強勢但堅定的精神；後者則為黑色，不僅將台北101和珍珠奶茶結合，旁邊還有台灣藍鵲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友就在Dcard上，以「台北101 帽T 還是女藝人賈永婕粉絲帽T」為標題發文，提到紫色帽T的正面雖好看，但看到背面，就讓她不解這到底是女藝人個人販售的衣服，還是代表台北101販售的商品？雖然不確定這是不是賈永婕自掏腰包發售，但怎麼樣都不覺得101有賺到。

貼文底下，網友風向也一面倒，「正面和顏色真的不錯，把背面的永婕同心拿掉，我會買」、「101作為台灣地標需要的是國際宣傳，她的流量幾乎僅限台灣，不知道的人看到這個商品還以為101是她的」、「永婕同心是什麼啦，誰要跟你同心啊，101又不是你蓋的，出周邊也focus在101好嗎」、「後面很像小人在背後放箭」、「印自己的名字到底是哪招？虧正面顏色跟圖案都好看，一看到她的名字就不想買，又不是她的粉絲，有夠傻眼」。

不過實際查看賈永婕粉專貼文，底下網友大多給予肯定，「101請到賈董真的賺到了」、「永婕同心款的顏色好漂亮，超適合情人節吧」、「必須包色起來給公司的人穿」、「太美了，做對的事情要繼續下去」。

還有網友直呼，「那些批評你的人真過分，明明你做得很好、非常稱職」。賈永婕則回覆，「沒關係啦，不是每個人都看得懂！謝謝你，有眼光」。

也有網友詢問，「請問賈董，永婕同心設計在T-shirt背面的理念？」賈永婕也直白回應，「好玩喔」。

之後賈永婕則在臉書發文透露，「我要哭了啦！」原本她以為差不多就是賣出幾百件，想不到已經破千件，「我要辭掉董事長啦，自己去賣衣服」。她更在2日晚上9時許說，「不好意思我預購要收單了，商品部說廠商要爆肝了，超過2000件！感恩支持」。

另根據網友貼出的預購截圖，可見頁面會寫著「台北101感謝您的預購，帽T訂單已收到」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
醫生爆「親眼見到這些金額被帶回家」　陳佩琪發聲！
46歲男「尾牙拚酒」陳屍廁所！　醫曝5大禁忌：切勿飯後抽菸
明起全台降溫！　最凍時間曝
北韓軍2天「一個營隊」全滅！　驚悚遺照曝光
根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝光　營養師：都死翹翹了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交往近6年分手！她被前男友討40萬元　網傻眼：度量那麼小

苦苓喊「若成功罷免傅崐萁」　每月組旅行團：報答花蓮人校正回歸

尾牙抽中1萬現金！下秒收「1通知」剩7千　他怨不合理：想裝死

諷刺黃國昌！律師林智群「踢鐵板狂道歉」　下秒又氣到開嗆

「60元幸福餐盒」販售到1月底！幸福食材網：2025年未有經費安排

明起冷空氣籠罩一周　全台降溫「最凍時間曝」探13度　

停水30hrs施工！岡山捷運站下「積水14hrs」　8.8萬戶今提早復水

46歲男「尾牙拚酒」猝死！醫曝5大禁忌警告：切勿飯後抽菸

金門浯島城隍廟344年首見「立筊」　廟方驚喜：願望都會實現

賈永婕賣帽T「背面印永婕同心」　Dcard風向一面倒：以為101是她的

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

九頭身警花變「粉紅衛兵」　搶劫落網驚見傲人身材！

#朱立倫 聲援民眾黨1/11上街！ #柯建銘 ：藍白會變光棍黨

柯建銘預告大罷免潮來了　嗆雙罷：41區藍委全罷掉

宋仲基狂讚老婆「真的很可愛」　工作遲到遭她教訓：你算什麼？

交往近6年分手！她被前男友討40萬元　網傻眼：度量那麼小

苦苓喊「若成功罷免傅崐萁」　每月組旅行團：報答花蓮人校正回歸

尾牙抽中1萬現金！下秒收「1通知」剩7千　他怨不合理：想裝死

諷刺黃國昌！律師林智群「踢鐵板狂道歉」　下秒又氣到開嗆

「60元幸福餐盒」販售到1月底！幸福食材網：2025年未有經費安排

明起冷空氣籠罩一周　全台降溫「最凍時間曝」探13度　

停水30hrs施工！岡山捷運站下「積水14hrs」　8.8萬戶今提早復水

46歲男「尾牙拚酒」猝死！醫曝5大禁忌警告：切勿飯後抽菸

金門浯島城隍廟344年首見「立筊」　廟方驚喜：願望都會實現

賈永婕賣帽T「背面印永婕同心」　Dcard風向一面倒：以為101是她的

港府聘前文匯報總編輯吳明　任政務司長高級特別助理

高雄仁武房價穩定　在地：實登價釋出「接手力道強」

只有平日午間限定！開箱京都隱藏版「生牛舌蛋黃丼飯」爽度滿分

交往近6年分手！她被前男友討40萬元　網傻眼：度量那麼小

「雙罷」破賴清德和解假面　李彥秀：柯建銘要證明立院他說了算

《魷魚2》李政宰「拍攝10月身心超崩潰」：比禁慾還節制　被爆一集酬勞3千萬

蟻人10顆三分轟53分還是輸　美媒：灰狼交易掉唐斯倒退好幾年

鴨霸！台中公車疑為超車擦撞女騎士　對向男騎士也險遭撞

人妻大方揪3P「唯一條件只限女生」！丈夫極樂1對2　爽80人斬

柯文哲2014年收現金未存專戶？　陳佩琪發聲！要許富舜供2資料查證

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

今「小寒」4禁忌做1事恐衰　3生肖最旺

嘲諷黃國昌憔悴「服喪嗎」　律師道歉了

今彩539頭獎4注中獎　獎落雙北、高雄

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

明天變天「北東溼答答」　下波冷氣團急凍更久

今轉雨！　明「強冷空氣」急凍7天

一家看《獅子王》妻怨坐第三排超爛　夫回一句前面笑了

499吉伊卡哇福袋　獎品寒酸到炸

女山友沒被丟包！資深登山客：隊友仍犯6大錯誤

超寵妻！薄瓜瓜曬自拍「甜摟許惠瑜」網讚爆

妹子曝高階版「LINE抓到男友偷吃！」網傻了

大吵一架「下秒老公起反應」！妻配合激戰傻了

春節9天假！國旅訂房率「跌破4成」Cheap秒懂

更多熱門

相關新聞

苦苓酸賈永婕賣帽T：再來還會出「在婕難逃、婕婕敗退」！

苦苓酸賈永婕賣帽T：再來還會出「在婕難逃、婕婕敗退」！

女星賈永婕去年9月接下台北101董事長職位，最近宣布推出「永婕同心」和「Team Taiwan款」的帽T，消息曝光後掀起討論，事後更大方公開預購的成果。為此，作家苦苓在臉書發文開酸，給予賈永婕建議，貼文曝光後，吸引網友朝聖留言。

101煙火編曲出自19歲才子！賈永婕曝秘辛

101煙火編曲出自19歲才子！賈永婕曝秘辛

賈永婕：我要辭董事長去賣衣服！　帽T開賣預購成果曝光

賈永婕：我要辭董事長去賣衣服！　帽T開賣預購成果曝光

賈永婕被認成賈靜雯！　曬粉絲對話笑了

賈永婕被認成賈靜雯！　曬粉絲對話笑了

真有「永婕同心」帽T！　賈永婕憂1點恐下架

真有「永婕同心」帽T！　賈永婕憂1點恐下架

關鍵字：

台北101賈永婕董事長帽T永婕同心

讀者迴響

熱門新聞

狂嗑鮮蚵！20多歲男「一晚噴射30次」站不起來

苗博雅嘲諷黃國昌憔悴　網洗版要求道歉

濟航墜機前疑撞「10倍大鳥群」！驚悚畫面曝

謝忻清空IG宣布新身分！　「與網紅前輩成為一家人」

苗博雅道歉了！對至親仙逝「感同身受」

震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

得肺腺癌還負債百萬房租劉謙淒涼近況曝

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼

生於光緒年間！福建123歲人瑞元旦過世

25歲伴遊妹慘了！收7千陪玩吸到喪屍煙彈

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了

今「小寒」4禁忌做1事恐衰　3生肖最旺

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

蛇年2000元刮刮樂風向變了！　台彩「不能說的祕密」大解析

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面