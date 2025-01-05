賈永婕賣帽T「背面印永婕同心」　Dcard風向一面倒：以為101是她的

▲永婕同心款帽T。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人賈永婕去年9月上任台北101董事長，2日貼出「永婕同心款」和「Team Taiwan款」帽T，要大家趕快手刀買起來，因為不知道何時會被罵，屆時就會下架了。網路上，也果真有網友不解直呼，「看到新聞真的頗傻眼，不過應該也不會有什麼人買就是了」、「配色和前面的圖案很好看欸，但印的字......只能說可惜了」。

身為台北101董事長的賈永婕日前發文分享好消息，他們推出了「永婕同心款」和「Team Taiwan款」兩款帽T，前者選擇薰衣草紫色，象徵不強勢但堅定的精神；後者則為黑色，不僅將台北101和珍珠奶茶結合，旁邊還有台灣藍鵲。

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有網友就在Dcard上，以「台北101 帽T 還是女藝人賈永婕粉絲帽T」為標題發文，提到紫色帽T的正面雖好看，但看到背面，就讓她不解這到底是女藝人個人販售的衣服，還是代表台北101販售的商品？雖然不確定這是不是賈永婕自掏腰包發售，但怎麼樣都不覺得101有賺到。

貼文底下，網友風向也一面倒，「正面和顏色真的不錯，把背面的永婕同心拿掉，我會買」、「101作為台灣地標需要的是國際宣傳，她的流量幾乎僅限台灣，不知道的人看到這個商品還以為101是她的」、「永婕同心是什麼啦，誰要跟你同心啊，101又不是你蓋的，出周邊也focus在101好嗎」、「後面很像小人在背後放箭」、「印自己的名字到底是哪招？虧正面顏色跟圖案都好看，一看到她的名字就不想買，又不是她的粉絲，有夠傻眼」。

不過實際查看賈永婕粉專貼文，底下網友大多給予肯定，「101請到賈董真的賺到了」、「永婕同心款的顏色好漂亮，超適合情人節吧」、「必須包色起來給公司的人穿」、「太美了，做對的事情要繼續下去」。

還有網友直呼，「那些批評你的人真過分，明明你做得很好、非常稱職」。賈永婕則回覆，「沒關係啦，不是每個人都看得懂！謝謝你，有眼光」。

也有網友詢問，「請問賈董，永婕同心設計在T-shirt背面的理念？」賈永婕也直白回應，「好玩喔」。

之後賈永婕則在臉書發文透露，「我要哭了啦！」原本她以為差不多就是賣出幾百件，想不到已經破千件，「我要辭掉董事長啦，自己去賣衣服」。她更在2日晚上9時許說，「不好意思我預購要收單了，商品部說廠商要爆肝了，超過2000件！感恩支持」。

另根據網友貼出的預購截圖，可見頁面會寫著「台北101感謝您的預購，帽T訂單已收到」。