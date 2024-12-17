冬天厚帽T好難晾乾！日網瘋傳「逆曬法」爆紅　網友大推實用有效

▲濕冷天氣讓衣物晾乾成為一大難題。（圖／Unsplash、Pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

東北季風一吹，天氣又濕又冷，洗好的衣服晾了半天都乾不了，尤其厚重衣物最難晾乾，更是讓人煩惱。日本知名清潔用品廠商就在社群網站分享一招「逆向晾曬法」，方法非常簡單，只需兩個步驟即可加速衣物乾的速度，不少網友看了後趕快筆記下來，直說「長知識了」、「為什麼我以前沒想到？」

清潔用品大廠「花王KAO ATTACK」在官方社群平台X發文分享「逆向晾曬法」，對於冬天不容易晾乾的厚衣物，例如長袖帽T，只要把衣服上下顛倒晾曬，下襬使用夾子夾住，讓整件衣服向下垂放呈現「倒掛」姿態，如此一來，衣物的重疊部分會減少，晾曬的效果也會更好。

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官方說明，此方法能避免衣物腋下或帽子內裡等不易乾燥處重疊，增加通風，讓衣物乾燥速度大幅提升。而衣服倒掛看起來像是雙手高舉做「萬歲」的動作，因此這招也被花王稱為「逆向萬歲乾燥法」。

冬季衣物晾曬的小訣竅貼文一出，吸引逾200萬次瀏覽，很多網友大呼實用，「這麼簡單，我竟然之前沒想到」、「我要試試看」、「我也都這樣晾，甚至連一般的運動衫也是」，不過有網友提到「這樣做衣襬會留下夾子痕跡，還會拉長變形」，對此，其他人提供解決妙招說，「我也用逆向晾曬法，因為不喜歡衣襬留下夾子痕跡，所以會把衣襬反摺，再夾住縫線處晾曬」。