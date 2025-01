釜山航空班機起火狂燒！驚悚現場畫面曝　176人急逃生

▲釜山航空一架班機起火,機身冒出濃煙,畫面相當驚悚。(圖/翻攝自X)



文/中央社



釜山航空一架班機28日晚間準備從金海機場起飛時,機尾突然起火,機上169名乘客及7名機組人員緊急逃生,僅3人在脫逃時推測因撞擊輕傷,火勢目前已撲滅。

釜山航空BX391班機在韓國時間晚間10時26分左右原定從金海機場起飛前往香港,但機尾內部突然起火,機上170多人緊急逃生,並未發生重大人員傷亡。

▲深夜11時31分火勢終於完全撲滅。(圖/翻攝自X)



挾帶著黑色煙霧的火勢迅速向機身蔓延,消防當局在當地時間10時34分抵達現場,出動所有可用人力前往鎮壓火勢,最後在11時31分完全撲滅火勢。起火原因尚待確認。

韓聯社引述一名目擊者證詞指出,當時機尾突然冒出大量煙霧,火勢快速延燒,並看到數十台消防車來到現場灌救。

