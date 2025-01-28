北韓男高中生炫耀「女友性愛影片」！遭男同學外流　下場慘了

▲北韓2024年發生多起青少年性犯罪事件。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓近年多次發生未成年少年少女的性犯罪事件，包含6名高中生在澡堂亂交、男學生散播女同學性愛影片等。北韓黃海北道內部消息人士透露，沙里院市的社會主義愛國青年同盟委員會2024年12月向幹部傳達了一份指示，要求幹部加強對青年同盟成員的管理，以免再度發生引起社會爭議的行為。

根據《每日北韓》報導，青年同盟是北韓最大的社會團體，所有14到30歲的青年學生都必須加入。這次青年同盟會下令要求加強對青少年的管理，都是因為2024年接連發生多起青少年脫序事件，其中最引起轟動的就是6月在咸興發生的未成年澡堂性愛趴事件。

當時有3名男高中生和3名女高中生包場公共澡堂並發生集體性行為，還使用毒品，直到其中一名學生向同學炫耀後，整起事件才曝光，甚至因此連累到家長、老師以及澡堂管理人員。

另一起事件則是發生在2024年4月，平壤郊外的平城有3名男高中生因偷拍女同學被捕。消息人士透露，3人都是平城市第一高級中學的學生，同樣就讀於三年級，其中一名少年和同年級的女同學交往後，偷偷拍下兩人的性愛影片，隨後分享給另外一名男同學，沒想到該名男同學又傳給其他人，導致兩人性交影片廣為流傳。最終女方家長發現後通報當局，3人才因此被警方逮捕。

除此之外，同校還有2名男學生躲在女廁偷拍女同學如廁，因此被逮。這些性犯罪事件引發北韓當局的強烈反彈，平城市政府為此召開教職員會議，公開事件經過，並下令加強對學生的管理，包括全面禁止在校內外使用智慧型手機。

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