快訊／京阿尼縱火36死！　被告青葉真司「撤回上訴」確認死刑

▲青葉真司2019年7月在京都市伏見區的「京都動畫」第一工作室內使用汽油縱火，造成36名員工死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本知名動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）第一工作室2019年7月發生縱火案，造成36人死亡，被告青葉真司去年1月一審被判死刑，他不服判決提出上訴，然而他27日向大阪高等法院撤回上訴，死刑定讞。

根據NHK報導，京阿尼縱火案去年1月25日在京都地方法院開庭，法官認定46歲被告青葉真司罪刑重大，且犯案當下具有判斷事物的刑事責任能力，因此裁定死刑。然而被告方卻不服判決，透過辯護律師提出上訴。

最新消息指出，青葉真司27日向大阪高等法院提交撤回上訴的申請，此案的審理正式結束，死刑定讞。

青葉真司2019年7月在京都市伏見區的京都動畫第一工作室使用汽油縱火，導致36名員工死亡，另有32人受到輕重傷，因此被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴。

檢方2023年12月以受害人數眾多為由，強調此案之嚴重性。而對於青葉真司是否具有刑事責任能力也一直是此案的爭論點，檢方認為，青葉妄想自己的作品遭到京都動畫盜用的想法，足以證明他的犯案動機明確且具有針對性，因此向法官求處死刑。

另一方面，被告律師卻主張，青葉真司在犯案當時被幻聽與妄想支配，因此不具有刑事責任能力，要求法官裁定無罪。