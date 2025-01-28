濟航空難初步調查！引擎有鳥血羽毛　黑盒子停錄「1狀況」未釐清

▲南韓政府公布濟航空難初步調查結果。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

濟州航空波音客機737-800去年12月29日從泰國曼谷起飛，結果不幸墜毀在南韓務安國際機場，導致機上179人死亡。最新調查結果顯示，黑盒子在機場塔台警告鳥擊1分鐘後就失靈，且兩側引擎夾雜著鳥類羽毛和血液，但目前還無法確認遭遇鳥擊的確切時間。

綜合外媒報導，南韓當局27日向國際民航組織、美國、法國、泰國提交初步調查報告，結果顯示，機場所設置的監視器清楚拍攝到，當時濟州航空波音737-800（Boeing 737-800）客機在通報「Mayday」緊急求救訊號後，重飛提升高度時與鳥群衝撞的畫面。

▲濟州航空7C2216客機事故概要圖，點擊圖片可以放大。（圖／記者張方瑀、王佩翊製）



調查團隊事後在引擎殘骸發現鳥類的羽毛、血跡，經過檢驗後，證實為南韓國內冬季時普遍出現的候鳥「巴鴨」（가창오리），但鳥擊確切時間尚未確認。

報告中提到，飛機是在復飛的過程中遭遇鳥擊，「在撞上混凝土牆後，發生了火災及部分爆炸，兩具引擎均埋入混凝土堆中，機身前段散落在距混凝土牆30至200米的範圍內。」

不過，報告未提及兩具黑盒子「飛行數據記錄器」（FDR）、「駕駛艙語音記錄器」（CVR）為何會同時停錄，當時飛機高度為498英尺（152米），速度為161節（298公里/小時或185英里/小時），距離跑道約2公里。

黑盒子停錄4分07秒後，飛機就撞上混凝土牆。目前更詳細的事故原因仍在調查當中，預計在12個月內會公布最終報告。

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