北市點將／老將、中生代、奇兵浮上檯面　綠高層屬意「政策控」

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

2026年縣市長選戰，首都台北由誰來挑戰力拼連任的蔣萬安，眾說紛紜，包含綠委吳思瑤、王世堅，行政院副院長鄭麗君等人都被點名，甚至外傳民進黨內將繼續2024年總統大選「民主大聯盟」策略，納入社民黨議員苗博雅做二階段初選，但要挑戰藍營政治明星蔣萬安，吳思瑤形象是雙面刃、王世堅遲遲未鬆口、苗博雅也有黨籍問題代解，由誰接下艱鉅任務，還需要一番論戰。

六都是藍綠兵家必爭之地，其中台北市歷年來都是綠營艱困選區，想要力拼藍天換綠地，在地議員對未來母雞人選給出幾項條件，要「有扛責的肩膀」、「能吸引中間選民支持」且必須「提早正式啟動」。

原本黨內看好新系立委吳思瑤，她長年耕耘教育、文化及性別議題，形象溫文儒雅，經營選區有穩定成績，在社群上更有一群堅定的年輕支持者，空戰、陸戰、議題戰都展現能力。但吳自接任黨團幹事長以來，始終站在朝野攻防第一線，更在黨團總召柯建銘病重開刀時期，一肩扛起國會戰場，節奏快速的政黨攻防讓她負傷累累、形象大傷。

有黨內人士坦言，這一年真的辛苦也委屈吳思瑤，她敢言善辯、為黨征戰的能力跟付出，支持者都看在眼裡，「若在民進黨優勢縣市參選，一定會勝選、而且是碾壓式的大勝。」但她放在藍營優勢縣市，目前的形象不僅沒有優勢，還是一把雙面刃。在《TVBS》去年底公布的民調中，吳思瑤就落後蔣萬安36個百分點，不如同黨立委王世堅跟議員苗博雅。

綠委王世堅則是被點名的另一戰將，王世堅敢言政治形象深植人心、心直口快更堅持當黨內烏鴉，時常在綠營周三中常會中，當面向賴清德表達不滿。而王明明標榜「最大柯黑」卻因直爽性格，也能吸引民眾黨支持者相挺，更是「學姐」黃瀞瑩的證婚人。雖黨內對王世堅行事風格偶有耳語，但能吸引跨黨派支持的王世堅背後還有英系奧援，被認為已具備選市長行情，更是挑戰蔣萬安的一把利器。

近期，不管是市場民調還是藍綠各自黨內民調都顯示，王世堅是與蔣萬安差距最小者，甚至在《TVBS》民調中的年輕支持者部分勝過蔣，絕對有一戰之力，儘管王世堅對選戰一事堅持不鬆口，每次受訪時被問到，都點名其他黨內同志草草帶過，但在基層眼中，王世堅並沒有如想像中低調。

地方人士觀察，王世堅動作頻頻，不僅自己做民調，在國民黨召集的反廢死活動「萬藍叢中一點綠」表達立場，對陸委會懲處陸生團一事不以為然，「如果陸委會認為陸生團有統戰目的就不要通過，通過了就不要再吱吱喳喳」，更第一個公開反對黨團總召柯建銘的「雙罷」，也為此跟新北市議員林秉宥公開互槓，種種舉動都顯示，標榜「深綠」的他正在往中間路線靠攏。

至於苗博雅也被點名，打奇兵戰術或以「柯文哲模式」奇襲艱困選區。苗雖在立委選戰中不敵對手羅智強，但形象知性且能說善道，在議會質詢時，也時常讓前後任市長柯文哲、蔣萬安啞口無言，是少數經營podcast、youtube直播及臉書社群相當成功的政治人物，更有相當一票年輕支持者力挺。

民進黨內把苗視為可以挑戰蔣萬安的奇兵，更不排除循「柯文哲模式」列入二階段初選，對於選戰議題，苗博雅本人則表示，此刻被點名的人，就是要被當箭靶攻擊，若自己要當此角色也沒關係，「不論是掩護隊友進攻，或自己成為打下關鍵分數的人，最重要就是台灣隊要贏」。

此外，傳出賴清德屬意人選是形象清新的行政院副院長鄭麗君，鄭2022年就曾被點名投入北市選戰，雖最後選擇入閣，當時被點名也非空穴來風，而鄭麗君素來被封為「政策控」，但朝小野大之際難以發揮，最終也可能循陳其邁選高雄市長、朱立倫選新北市長的「副閣揆模式」參選。