嘉義火車站前險對撞！老翁開車誤闖對向車道　眾人嚇壞急閃

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義火車站站前車道連接林森西路及中山路等重要幹道車流，進站車道路採右進左出，東往西及北往南向，（24日）上午9時許一駕駛疑不熟悉出口方向逆向誤闖，造成林森西路及中山路的三向路口突然大塞車甚至險些發生車禍，原來是1老翁開轎車疑似接送家人到火車站，出站後轉錯路逆向誤闖，導致迎面要開往火車站的汽、機車駕駛紛紛減速閃避，甚至一度讓交通差點打結。稍早民眾提供行車紀錄器畫面，拍下逆向車輛差點與順向車輛對撞驚險畫面，讓人替當下誤闖情形捏一把冷汗。

▲▼ 嘉義火車站轎車逆向險釀車禍 。（圖／讀者提供）

民眾行車紀錄器畫面顯示，自己正由中山路東往西南開往嘉義火車站的方向，正當準備慢慢駛進站前林森西路時，卻被迎面而來的一台黑色轎車嚇到，因為對方正逆向往他自己的車輛開來，當下也完全沒有警示燈或是按鳴喇叭提醒，一幅就是還在找路的模樣，他只好先按了喇叭，打下方向燈閃躲，讓對方找到出口趕快駛離，當下畫面相當驚險也危險。

由於嘉義火車站進站入口由中山路及林森西路匯流之後成為半圓形道路，一般民眾須由東北往西南下行行駛至站前廣場接送家人朋友、再繞半圓形的站前廣場由出口開往南向的新民路，或是東南向的中正路或是仁愛路，抑或是左轉往北行駛林森西路或再轉往中山路離開。

但日前一老翁24日上午9點許，不知道是接送完家人到火車站搭車還是其他原因，疑似不諳路況，只見他開車載著家人從林森西路南往北逆向行駛，直接開到對向車道，阻擋到順向車輛通行，險些造成林森西路及中山路的三向路口車禍，也讓路過的行人及駕駛們看傻眼。