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DeepSeek創辦人是李強座上賓！上周在國務院座談會「第四位發言」

▲▼DeepSeek創辦人是李強座上賓！上周在國務院座談會「第四位發言」。（圖／翻攝CCTV）

▲梁文鋒（右）在李強召開的座談會上發言。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸AI新創公司DeepSeek近日接連推出兩款大模型，受到全球關注，其創辦人梁文鋒的背景也引起許多人的好奇。巧合的是，梁文鋒上周正好出席了大陸國務院總理李強召開的一場座談會，還是順位第四的發言者，顯見大陸官方對他也相當重視。

大陸國務院總理李強20日下午召開一場座談會，邀請專家、企業家及教科文衛體等領域代表，聽起各界對《政府工作報告》的意見建議。從大陸官媒《央視》在「新聞聯播」中公布的畫面可看見，梁文鋒坐在兩名頭髮灰白的資深專家中間，相當突出。

▼李強認真聽取梁文鋒的建議。（圖／翻攝CCTV）

▲▼DeepSeek創辦人是李強座上賓！上周在國務院座談會「第四位發言」。（圖／翻攝CCTV）

梁文鋒是該場座談會上第四位發言的人，其他發言的人還有北京大學經濟學院院長張輝、浙江大學黨委書記任少波，以及中國工商銀行黨委副書記、行長劉珺。

可惜的是，大陸官方並未公布梁文鋒發言的詳細內容。

李強在聽完所有人的意見後表示，「我國發展還面臨不少困難挑戰，要準確把握形勢，善於化危為機。我國擁有制度、市場、產業、人才等綜合優勢，經濟長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變，只要堅定不移辦好自己的事，一定能促進經濟平穩健康發展。」

李強還說，「要以科技創新推動新舊動能轉換，培育更多經濟新增長點。要更大力度保障和改善民生，促進居民增收減負、提高生活品質。」

▼出席該場座談會的人士大多是資深的專家。（圖／翻攝CCTV）

▲▼DeepSeek創辦人是李強座上賓！上周在國務院座談會「第四位發言」。（圖／翻攝CCTV）

梁文鋒發跡於量化投資領域，除了是DeepSeek的創辦人，也是量化私募「幻方量化」創辦人，他一直以來都非常低調，2019年金牛獎頒獎儀式上的主題演講《一名程序員眼裡中國量化投資的未來》，是他罕見的公開發言。

梁文鋒在演講中指出，量化與非量化的判定標準就是在投資決策的過程中，是用數量化方法進行決策的，還是用人進行決策的，「量化公司是沒有基金經理的，基金經理就一堆服務器（伺服器）。」

梁文鋒提到，「作為私募，投資人對我們的期望是很高的，如果一年跑贏指數低於25%，投資人是不滿意的。量化投資已經賺了技術面流派原來賺的錢，未來也要搶奪基本面流派原來賺的錢。」

演講最後，梁文鋒還說，「幻方量化」的使命就是提高中國二級市場的有效性。

▼梁文鋒出席金牛獎頒獎儀式，並發表演講。（圖／翻攝微博）

▲▼DeepSeek創辦人梁文鋒。（圖／翻攝CCTV）

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