DeepSeek神秘創始人國中照曝光　好友：太紅了！他要躲起來過年　

▲大陸總理李強召開今年第一場座談會，DeepSeek創始人梁文峰日前出席發言 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／綜合報導

大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出兩款大模型，讓矽谷科技巨頭、輝達（NVDA）股價暴跌，外界也十分好奇創始人梁文鋒的背景。根據陸媒報導，80後的梁文峰來自廣東湛江，從小成績優異，好友對他評價是「很有前瞻眼光」，衣著打扮、為人處世都非常低調，並且還透露梁文峰今年會回老家，但是要低調躲起來過年。

大陸AI新創公司DeepSeek創始人梁文鋒和團隊開發的大模型 「DeepSeek-R1」 剛發佈，號稱以極低成本、非常少的晶片算力，可以做出與數十倍經費培育的美廠同效能AI（人工智慧）模型。消息一出，甚至衝擊輝達、軟銀、艾司摩爾等AI相關的軟體、晶片公司，股價於27日紛紛暴跌，台積電在美上市的ADR開盤也一度暴跌逾10%。

梁文峰開發這款大模型以低成本、高性能以及開源模式迅速轟動美國矽谷，也震驚全球，甚至美國總統川普都發表評論稱「這是對美AI產業當頭棒喝」，中外媒體也指出「 來自東方的神秘力量 」。

外界也十分好奇梁文峰背景，根據公開資料顯示，梁文鋒的老家是廣東省湛江市吳川市覃巴鎮米歷嶺村人，小學就讀於吳川梅嶺小學，父母都是小學國文老師。

▲ 梁文峰在廣東湛江吳川市第一中學「高考狀元」畢業照 （最後一排右6） 。（圖／翻攝湛江發布 ）

梁文鋒從小成績優異，小學六年級時，通過考試被吳川一中錄用，並且完成國中、高中學業，一直是「拔尖」的學霸，並且在數學學科表現出極大天賦，國中時期學完高中數學，甚至開始挑戰大學的數學。

陸媒《大象新聞》報導稱，2002年，梁文峰以吳川市第一中學「高考狀元」的成績考上浙江大學電子信息工程專業，在大學期間，梁文鋒就已積累市場行情數據和探索全自動量化交易，畢業後在浙江大學攻讀研究生，擁有信息與電子工程學系本科和碩士學位。

2015年，梁文峰成立杭州幻方科技有限公司（幻方量化），致力於通過數學和人工智能進行量化投資；2021年，幻方投入十億建設「螢火二號」，資產管理規模突破千億大關，躋身大陸國內量化私募領域的「四大天王」之列；2023年，梁文峰正式宣佈成立DeepSeek（杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司），專注於人工智能大模型技術研發。

報導稱，梁文峰一名多年好友陳先生透露，當年讀書的時候，他刻苦學習，經常做課題實驗，「很有前瞻的眼光」。大學時期，梁文鋒讀的AI工程專業前景並不明朗，但他很有前瞻的眼光。「完全是白手起家，創業以來還做過全自動繡花機等產品，不斷探索總結溯源。」

陳先生還表示，「梁文鋒的衣著打扮和為人處世都非常低調，淳樸有善心，此前以個人名義捐了很多錢。看到他火了很開心，前幾天我給他發訊息祝賀，他還說會回吳川過年，但今年要躲起來。」