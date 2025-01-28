DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）創辦人梁文峰。（圖／翻攝微博，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出兩款大模型，直接震撼矽谷科技巨頭、輝達（NVDA）股價遭到血洗，創始人梁文峰的背景也逐漸曝光，引起關注。

根據外媒報導，創辦人梁文峰1985年出生於廣東省湛江市，自小展現出非凡數學天賦，國中就提前完成高中數學課程，開始學習大學數學。2002年，他以湛江吳川市第一中學「高考狀元」成績考入浙江大學電子資訊工程科。畢業後繼續攻讀資訊與通訊工程研究所，並在校期間對金融市場產生了濃厚的興趣。

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）創辦人梁文峰（左）。（圖／翻攝微博）

在2008年全球金融危機期間，梁文峰帶領團隊探索機器學習技術在全自動量化交易中的應用潛力。經過兩年的努力，2010年滬深300股指期貨推出，量化投資迎來了機遇，梁文峰和他的團隊成功賺取了大量資金，自營資金超過5億元。

2023年，梁文峰正式成立了DeepSeek，這家專注於人工智慧大模型技術研發的創新公司。成立一年後，DeepSeek就推出了讓業界矚目的產品。去年5月，公司發布了DeepSeek-V2，以其創新的模型架構和史無前例的性價比（CP值）引發了廣泛關注，迅速在AI領域佔據一席之地。