人妻3年甩肉45公斤！減掉「半個自己」　朋友以為老公再婚換妻

▲布麗安娜花了3年成功減重45公斤。（圖／TikTok／bri.sirota）



記者王佩翊／編譯

國外一名女性在TikTok分享了自己的減肥經歷，她耗時3年成功甩肉45公斤，超勵志影片隨即引發關注，截至目前為止已獲得超過15.4萬次觀看。而她也笑稱，由於外觀變化太大，許多人還以為她的丈夫再婚，娶了新的太太。

TikTok網友布麗安娜·西羅塔（Brianna Sirota）「@bri.sirota」上傳了一段影片，並分享了她花了整整3年，如何減掉半個自己，甩肉45公斤，同時展示令人驚艷的瘦身前後對比。她表示，3年前的她體重高達100公斤，當時她和丈夫跳舞時，可以明顯看到布麗安娜的體型比對方整整大了一倍。

在經歷了結婚和生產後，布麗安娜成功「瘦成一道閃電」，變化之大讓人難以置信。在影片後半段，她再度和丈夫跳舞，然而她的身形卻與3年前有著強烈對比，兩人還帶著可愛的寶寶一起出鏡，臉上洋溢幸福的笑容，可愛畫面吸引15.4萬人次觀看，並獲得9400多個讚。

布麗安娜在影片中幽默地表示，「很多人還以為我的丈夫再婚娶了別的女人」，而短短的一句話也足以突顯出她外貌的驚人變化。

她的努力贏得網友們的掌聲，許多網友紛紛留言大讚她的毅力。也有人感嘆道，「無論是減肥前後，丈夫看她的眼神都始終如一充滿愛。」