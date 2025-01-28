遭DeepSeek屠殺19兆！輝達讚「會玩遊戲規則」：是出色的進步

▲DeepSeek來勢洶洶，輝達股價大跌，但輝達依舊大讚DeepSeek-R1是「出色的進步」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1，以驚人低成本實現與OpenAI等巨頭相媲美的性能，重挫美國科技股，AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）終場暴跌近17%，市值蒸發約6000億美元（約19.7兆新台幣）。對此，輝達27日作出回應，大讚DeepSeek新的AI模型R1是「AI一項出色的進步」。

據CNBC報導，DeepSeek只花了區區560萬美元（約新台幣1.8億元），就打造出能力足以媲美科技巨頭OpenAI的GPT-4、Meta的Llama，以及Google的Gemini等頂級模型的R1，遠低於矽谷企業動輒數十億美元的開支，向世人展示即使美國限制中國取得高階晶片，他們仍有能力以低成本創建高效的AI系統，在全球範圍引發了對AI研發效率的討論。

儘管DeepSeek的崛起對市場帶來了顯著影響，輝達的股價也慘遭血洗，不過輝達27日仍在聲明中大讚DeepSeek是「出色的進步」，而其成果展示了如何使用測試時擴展（Test Time Scaling）技術創建新模型，並在遵守遊戲規則、完全符合出口管制規定的情況下，善用廣泛可用模型與運算進行開發。

與此同時，輝達也強調，DeepSeek的成功仍需仰賴大量輝達繪圖處理器（GPU）和高效能網絡，證明了輝達晶片仍需求旺盛，直接回應了投資者對高階晶片需求下降的擔憂。與此同時，輝達也表示，DeepSeek使用的GPU完全符合出口規範，駁斥了外界對其違規使用先進芯片的質疑。

DeepSeek的成功令市場重新審視美國科技巨頭的巨額投資是否物有所值。此前，微軟和Meta等科技巨頭分別宣布將在2025年對AI基礎設施投入800億美元（約新台幣2.6兆元）和650億美元（約新台幣2.1兆元）。然而，分析師擔心，如果模型訓練成本大幅降低，這些企業的長期回報可能面臨壓力。美國銀行分析師則指出，低成本模式可能使更多行業在短期內受益，但此舉削弱了超大規模AI的吸引力。