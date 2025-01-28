撲倒單車女再問：要幫忙嗎？　放空男「身不由己」獲判無罪

▲男子上班期間衝出公司當街撲倒單車女，被查出原因是急性發作精神症狀產生幻想。（示意圖／取自Pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

北市1名魏姓男子前年（2023年）中午，當街撲倒1位騎腳踏車的女子，被起訴涉犯強制與性騷擾等罪嫌，但台北地院查出他當時急性發作精神症狀，處於無法辨識與控制自身行為狀態，女方得知魏男精神狀況不穩、身不由己、也同意不追究，加上魏男清醒後持續積極就醫，法官判他無罪與公訴不受理，可上訴。

判決指出，本案發生於2023年10月14日中午12點多，正在健身房上班的魏男，突然衝到店外的新生南路一段巷口，本案受害女子正好騎腳踏車迎面而來，魏男冷不防用手臂勒住女方肩頸拉下車，女方立刻推開魏男質問「幹什麼！」

魏男置若罔聞，反而頻頻詢問女方「妳怎麼了？有需要幫忙嗎？」好心路人靠近想幫忙，魏男叫旁人不用管，自顧自牽起女方的腳踏車騎走。女方報警指控魏男涉嫌強制與性騷擾，警方循線查獲魏男送辦。

▲魏男闖禍後自覺精神狀況不對勁，趕快回家把自己關在屋內。（示意圖／pakutaso）

魏男不認罪，聲稱當天上班期間自覺精神狀況怪怪的，聽覺突然很靈敏，能聽到許多細小的聲音，眼前看到的顏色也很奇怪，在事發巷口時，覺得馬路聲音很大，好像有車子快要撞到本案女子，才趕快把女方拉下車。

魏男的同事證稱，那天事前在公司裡就發現魏男有點放空、常站在原地注視很久，不回應旁人關心，反而盯著人看，眼神跟身體還跟著移動，魏男中午衝出去之後，當天下午1點多滿頭大汗回到公司，臉色很差，同事們都覺得他不對勁，魏男自己也說不出怎麼回事，卻喃喃自語好像在念經，但沒發出聲音。

同事說魏男後來離開，當天傍晚6點傳訊息詢問「我剛剛跑出去有很久嗎？」、「我剛剛斷片衝出去攻擊別人，不知道是幻想還是真的」、「我先把自己關在家裡，怕又跑出去」。

法官查出魏男於事發當晚接近7點，就到醫院求診發現急性意識改變，接著同月20日抽搐倒臥住處樓梯間，被鄰居報警送醫，診斷出罹患非特定之精神障礙症，住院到同月24才出院。

經囑託鑑定，從魏男高中時期就有精神病史，加上事發前已多日間歇出現視幻覺等情形，研判他事發時因「顳葉癲癇」急性發作，對自己的思維、心理狀態與周遭情境，已完全不知或無法理會。

法官認定魏男受精神疾病影響，事發時對現實事物、判斷能力與邏輯推理均有嚴重障礙，欠缺認知、辨識自身行為違法與控制能力，依法不罰，將他所涉強制罪判處無罪。

被害人得知魏男並非故意、而是因病身不由己，恍然大悟當時魏男怎會一直說些聽不懂的話，還數數字，她同意原諒撤告，法官將魏男被控涉嫌碰觸女方腰、腹的性騷擾罪，判處公訴不受理。

法官並指出，魏男在事發後主動向家人求助，魏母立刻陪兒子就醫做精神鑑定，可見有健全的家庭系統支援，且魏男持續積極治療，規律回診與服藥，病情已獲控制，不必再施以監護處分平添波折，因此沒宣告魏男須入適當處所接受監護，可上訴。