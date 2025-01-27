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重案回顧／宥勝涉性騷想脫罪！狂發作文騷擾被害女　情勒話術曝

▲藝人王宥勝妨礙性自主八萬交保，離開台北地院。(圖／記者林敬旻攝）

▲藝人宥勝一審開庭前私下騷擾被害人，遭法院裁定8萬元交保。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳佩蓁／台北報導

藝人宥勝2023年遭控性騷女助理，好爸爸形象大翻車、演藝事業全面停擺。他第一時間雖發文道歉，但遭起訴後他卻在臉書po文喊冤「我不禁懷疑，選擇坦白，堅持誠實，是不是錯了？」等語，法院審理時他竟還私下騷擾被害人及證人，軟硬兼施企圖要被害人翻供「我相信他沒有要對我強制猥褻」，替他作無罪答辯，讓法官痛斥「無悔悟之心」，一審遭判刑8月；直到二審他才認罪公開道歉，獲緩刑5年免囚，須支付公庫200萬元。

判決指出，2016年底某日深夜工作結束後，宥勝以順路為由要送女助理H回家，到了女助理家門口後，他又藉口想借用廁所，女助理沒多想便讓他進了屋裡；怎料，宥勝上完廁所後，卻沒有馬上離開，反而開始裝作心情不好，向女助理抱怨，下秒竟直接面對面跨坐到女助理大腿上，並伸手抓住女助理的雙手，讓她動彈不得，接著快速解開她的內衣，伸舌舔耳、揉胸，嚇得女助理當場尖叫反抗，他才停止動作並離開女助理住處。

▲▼宥勝（左）和老婆慈惠開庭前騷擾被害人及證人 。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）

▲宥勝和老婆慈惠（右）傳訊騷擾被害人及證人，試圖想和解脫身。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）

一審期間宥勝一度拒絕認罪，甚至還傳訊騷擾被害人、證人，去年2月19日宥勝透過共同友人傳LINE向被害人道歉，並邀請對方「視訊對話」，最後還署名「內心充滿歉意的宥勝」。由於女助理無意與宥勝接觸，3月6日他再次透過友人傳訊給女助理，並稱對於當時的「誤會」感到非常抱歉，為了讓官司盡快結束不再打擾對方，他將律師所提供的問答建議傳給女助理，「如果妳願意參考，並朝這個方向與法官溝通，那彼此的回答就不會違反我們曾經說過的話，也不會再有空間被有心人亂做文章，而導致官司可能必須持續延長」。

宥勝在訊息中不諱言自己是想「脫罪」，並堅稱他從未強暴過任何人，若將來被判刑，他一定會上訴，「當然我很明白，這樣的協調會讓妳感覺我想脫罪，或希望獲判無罪，這是事實，我並不會否認，因為如果我被判刑或留下犯罪紀錄，這對我自己和家人都會是很大的打擊，雖然這或許是我應得的，但在真實的世界裡，我從來沒有勉強或強暴過任何女孩，所以如果我真的因為這個罪名而被判刑，那我也一定會再次上訴，因為我必須對我自己負責，否則我不會原諒自己，這一點還請妳見諒。」

▲▼藝人宥勝因強制猥褻案件到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲宥勝二審出庭時，雙手合十不願發言。（圖／記者吳銘峯攝）

之後宥勝以LINE傳送「交互詰問擬問暨『擬答』電子檔案」、「和解書電子檔案」予女助理，內容包括，要對方改口向法官說，「他（宥勝）後來有跟我解釋，他解釋之後，我相信他沒有要對我強制猥褻」、「我當時覺得他是違反我的意願，但我不確定他有沒有強制猥褻」等語，企圖與被害人串證替自己脫罪。就連另名女證人也收到宥勝妻子求情簡訊，「大人該承受的我們絕對不會推卸，但請你們看在小孩的份上給我一個和你們協調的機會」。

宥勝2次聯絡被害人企圖串證都踢到鐵板，被害人更直接委請律師擔任訴訟代理人，向法院聲請參與訴訟獲准，檢察官也認定宥勝騷擾被害人，建請法官羈押，法官裁定8萬元交保，並命令不得再犯。事後，宥勝發覺串證計畫行不通，才在第一次審理程序時當庭認罪。

一審法官審理認為，宥勝在準備程序時否認犯罪，卻在審理程序交互詰問之前，不當接觸被害人及證人，再三要求與被害人見面洽談案情，更將辯護律師擬定的交互詰問問題和「建議答案」的電子檔案發送給被害人，試圖說服她替自己作出「無罪答辯」，認定宥勝試圖勾串證人、脫免罪責，企圖影響司法審理結果的正確性及公正過程，讓法官痛斥「無悔悟之心」，一審依犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月。

二審宥勝一改先前態度，二度公開鞠躬道歉，也在法庭上對被害人道歉並認罪，請求輕判，高等法院審理後駁回上訴，仍判刑8月，但宣告緩刑5年，並須支付公庫200萬元。

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