重案回顧／黃子佼買2259少女片紓壓！詭辯：沒全看　法官怒打臉

▲黃子佼出庭時幾乎都是同一套穿搭，且從不回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳佩蓁／台北報導

藝人黃子佼因MeToo風波，被控性騷擾、強制猥褻部分，獲不起訴處分。不過，檢警偵辦期間搜索黃住處時查獲7部未成年性影像，經檢警深入追查，竟發現黃子佼持有多達2259個檔案，受害兒少共35人，遠超出外界預期。一審台北地院依兒童及少年性剝削防制條例，判黃子佼有期徒刑8月，不得易科罰金，併科罰金10萬。

案經北檢偵結，原審酌黃坦承犯行，且自願交出檔案銷毀，給予緩起訴處分，需繳庫120萬元並寫悔過書，但事後黃子佼不滿遭網友撻伐，竟透過律師發聲明，批評媒體惡意誤導，稱「涉案之影片僅有7部」，隨即點燃民眾怒火。經高檢署撤銷發回重新起訴，經北檢追查又發現41部少女私密片，依涉犯兒童及少年性剝削防制條例起訴，還有影片中的少女向黃求償100多萬元。案經北院審理，黃突然態度大轉變，拒賠堅稱「影片不是我拍的」否認犯行。

▲藝人黃子佼一度認罪獲緩起訴，檢方重新起訴後，黃改口否認犯罪。（圖／記者李毓康攝）



判決指出，檢警2023年8月4日搜索黃子佼住處時，發現黃有一顆存有上百部私密片的4TB硬碟，追查發現黃子佼是偷拍論壇「創意私房」10年資深高級會員，自2014年起陸續在該論壇購買2259部兒少性影像，受害者年齡介於10歲至17歲間，至少35人受害，包括國小、國中、高中學生自拍或遭偷拍的裸露、性交畫面。

黃子佼偵查時供稱，他加入「創意私房」會員並購買性愛片是為了紓壓，每次儲值2萬元用來購買性影像，儲值金用完就再儲值，「可能幾天內有空檔就去買，付完錢之後就下載影片，下載後就紓壓」。

黃子佼辯稱，他進入「創意私房」網站時都是來去匆匆，隨機下載，所以都沒時間多瀏覽，他也沒有特別挑選未成年影片購買，買完後也是「有空才看」，有些還未必有時間打開看過；且部分影片購買時間年份久遠，連他都不記得有那些影片。

▲藝人黃子佼是「創意私房」10年高級會員，並持有2259部少女不雅片，遭判刑8月。（圖／記者李毓康攝）

不過，法官勘驗相關證據，發現黃子佼曾傳訊問「創意私房」的管理員「老馬」，稱他無法開啟檔案、解壓縮，「老馬」收到後隨即表示會協助處理，因此法官認定黃子佼購買性影像後，會開啟檔案檢視內容，如果有問題也會詢問管理員，因此不採信黃說法。

台北地院審理認為，黃子佼註冊成為「創意私房」會員後，先後購買了2259部兒少性影像，部分檔案甚至在標題就寫明「學生妹」、「蘿莉」等字眼，還會附上受害者個資，並標註「內容敏感」、「有資訊請勿打擾」，顯見受害人應不知其性影像遭人販賣，甚至有受害者是落入「試鏡陷阱」遭人偷拍。

法官審酌，黃子佼持有大量兒少性影像，其行為助長了兒少性剝削市場，最受害者傷害莫大，依兒童及少年性剝削防制條例，判處有期徒刑8月，且黃子佼在法院歷次準備程序、審理中仍飾詞狡辯，否認犯行，難認有悔改之意，爰不予宣告緩刑。

不過檢方認為，北院排除12個未到案的被害人，只認定黃子佼無故持有35人共2259個未成年性影像檔，但本案雖有部分性影像被害人未到庭說明，但被害時確實顯為未成年人，一審未能將此納入犯罪事實範圍內，決定提起上訴，因此二審黃子佼恐加重刑度。