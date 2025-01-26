重案回顧／宥勝「速解內衣揉胸」女助理　二審道歉認罪獲輕判

▲宥勝遭控性騷擾，一審遭判刑8月，二審他道歉認罪換緩刑5年。（圖／記者黃哲民攝）



記者吳佩蓁／台北報導

2023年「#MeToo」浪潮席捲台灣演藝圈，包括黃子佼、宥勝、NONO、炎亞綸等多名男星遭指控性騷擾或性侵，引發大眾震驚。其中，宥勝被指控2016年間對女助理舔耳揉胸，開庭前宥勝夫妻一度私下騷擾受害者想和解，一審被判有期徒刑8月；二審宥勝一改先前態度，當庭認罪，請求輕判，高等法院駁回上訴，仍判刑8月緩刑5年，須支付公庫200萬元。

▲一審首次開庭時，宥勝現身受訪稱保持沉默是為了保護女方，「事實其實不是大家傳的那樣」。（圖／記者林敬旻攝）



宥勝當年憑藉《犀利人妻》爆紅，愛妻顧家的暖男形象讓他圈粉無數：怎料，2023年一名女網友「丁丁」爆料，某次公司聚會結束後，她載一名「好爸爸」形象的男藝人回家，怎料路途中男藝人竟對她抓胸侵犯，她當下隨即大聲喝斥「你到底在幹嘛？！」對方才罷休，事後還傳訊向她道歉，起初她以為對方是喝酒誤事，直到後來她收到其他受害女子的訊息，才知道對方是性騷擾慣犯。

▲宥勝二度開庭前爆出騷擾受害女求和解，庭後法官諭知宥勝以8萬元交保。(圖／記者林敬旻攝）



另名女網友也爆料，該名男藝人曾藉口借廁所進入女同事H家中，隨後便跨坐在她身上強吻、舔耳、解開內衣揉胸，最後因H拚命掙扎他才停手：當時H曾提醒她要小心對方，結果過沒多久，男藝人就以工作之名趁2人獨處時，「從我身後突然的環抱著我，當下的我真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的。」

事後宥勝自行對號入座，並發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常、非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的很對不起！」

▲二審開庭後宥勝公開向受害女鞠躬道歉。（圖／記者黃哲民攝）



案經檢方偵辦後，循線找出3名被害人；但因為3名被害人均不願提告，由於性騷擾犯罪屬告訴乃論，故此部分檢方均不追究。不過宥勝對H女的行為，檢方認為涉嫌「強制猥褻罪」，提起公訴。

一審審理期間，一度爆出宥勝夫妻開庭前騷擾受害者，試圖尋求和解脫身，經台北地院依強制猥褻罪，判處宥勝有期徒刑8月，事後宥勝上訴二審，他後一改先前態度，在高院二度鞠躬道歉，「對於我過去犯的錯誤很後悔，也很愧疚，所以想再次跟受傷的女性表達最深切的歉意」，並在法庭上對被害人道歉認罪，請求輕判。二審法官審理後，雖駁回宥勝上訴，維持判刑8月，但給予宥勝緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並須支付公庫200萬元