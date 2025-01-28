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台中三高男走路突跌倒　醫：天冷造成腦中風

▲▼台中1名患有三高的男子走路時突然跌倒，醫生研判，天冷造成腦中風。（圖／大甲李綜合醫院提供，下同）

▲台中1名患有三高的男子走路時突然跌倒，神經內科醫師張峻誠研判，天冷造成腦中風。（圖／大甲李綜合醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區1名70多歲男子，日前在家中無故跌倒骨裂，送醫治療後返家，不料情緒竟然驟變，躁動不安，家屬驚覺不對勁，再送到大甲李綜合醫院急診，研判男子因氣溫陡降，未做好保暖，導致腦中風，醫師表示，最近1個月院內收治中風住院個案至少10例，提醒三高患者要多加注意。

大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，強烈大陸冷氣團一波接一波，低溫持續下探，氣溫驟降讓罹患心血管疾病患者中風的機率大增，該患者就是典型例子，經核磁共振檢查，發現原是腦部胼胝體旁邊的血管阻塞。

張峻誠指出，一般中風患者常見的症狀是身體半邊麻痺、無法動彈，但是該名患者卻是走路導致跌倒，推斷有可能是中風不自知。經確認患者腦部血管阻塞，馬上住院治療，經過3天療程後，意識逐漸恢復正常，也能開口說話。

▲▼台中1名患有三高的男子走路時突然跌倒，醫生研判，天冷造成腦中風。（圖／大甲李綜合醫院提供，下同）

▲台中1名70多歲男子腦阻塞中風卻不知。

「天氣驟變突然變冷，有三高的患者更要小心中風！」張峻誠透露，最近院內收治中風的患者至少10名，年紀輕的只有50多歲。由於罹患高血壓的患者，在冬天低溫的時候，血壓會比平時上升約10到20毫米汞柱，如果平時沒控制，血壓在150毫米汞柱，有可能天冷時，飆到170毫米汞柱，容易導致中風。

張峻誠指出，他治療高血壓的患者，在冬天會多給半顆或一顆的藥物，每次門診一定要求患者在家量血壓，就是擔心冷天會造成腦中風。依據文獻統計，天冷暴露在低溫的天氣，誘發缺血性腦中的比率比一般高至少2.9倍。如果天冷又躲被窩不常喝水，容易讓血液黏稠度增加，提高中風的危險。

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