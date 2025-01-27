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藍晒圖「開運市集」助開運爆棚　西竹圍之丘多樣手作工坊氣質吸睛

▲農曆春節，台南藍晒圖及西竹圍之丘文創園區推出多項活動，陪大家一起開心過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲農曆春節，台南藍晒圖及西竹圍之丘文創園區推出多項活動，陪大家一起開心過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節即將到來，藍晒圖及西竹圍之丘文創園區推出多項活動，陪大家一起開心過好年，藍晒圖文創園區規劃風格手作商品、創意攤位及多位命理師、牌卡占卜師現場為大家預測新年運勢；西竹圍之丘文創園區則有工作坊及手作課程，邀請大家一同感受台南最新的質感生活圈。

▲農曆春節，台南藍晒圖及西竹圍之丘文創園區推出多項活動，陪大家一起開心過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藍晒圖文創園區將於農曆新年初一至初五舉辦「蛇來晒好運新春開運市集」，以「火、土、風、水」四大元素為主題，打造全台最強開運基地！現場邀請近20位命理大師，包括塔羅占卜、星座占星、八字命理、符文占卜等，助大家提升財運、桃花運、事業運與健康運，滿足各種開運需求。活動現場還設有開運小物市集，販售限量紅包袋、開運飾品、手鏈等設計好物，搭配精彩表演、美食攤位與藝術展覽，讓民眾在走春的同時，感受濃濃年味。不定期小型講座更傳授簡單開運技巧，實用又有趣！帶上家人朋友，一起到藍晒圖祈福開運，「晒」出一整年的好運氣！

▲農曆春節，台南藍晒圖及西竹圍之丘文創園區推出多項活動，陪大家一起開心過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

西竹圍之丘文創園區位於東區育樂街，前方為廳長官邸，從台南火車站後站步行8分鐘即可到達，以在地藝術扎根為定位，進駐十一家具發展潛力之文創業者，本次規劃「有蛇財有得」新春特別活動，推出多種展覽、工作坊及手感體驗活動，包含初三至初五「初春小市」療癒小市；「日用荒物」推出「療癒年畫著色繪」及「拙具羅香袋體驗」；「沒有名字的繪本」推出「蛇舞新春剪紙體驗」；「山鳥工場」推出「乙巳年木刻版印年畫」工作坊等，歡迎有興趣的大小朋友一同來參加!更多活動訊息請上「藍晒圖文創園區」及「西竹圍之丘文創園區」facebook粉專查詢。
藍晒圖文創園區臉書
(網址：https://www.facebook.com/BCPTainanCity)
西竹圍之丘文創園區臉書
（網址: https://www.facebook.com/XICPTainanCity）

▲農曆春節，台南藍晒圖及西竹圍之丘文創園區推出多項活動，陪大家一起開心過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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