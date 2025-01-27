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搭廉航主動「加購公斤數」　見1幕臉綠！一票卻大讚：你很誠實

▲▼桃園機場,桃機,行李轉盤,行李。（圖／記者李姿慧攝）

▲原PO主動向地勤加購行李公斤數。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人喜歡搭廉價航空出國玩，而廉航對於行李的重量和大小，都有相當嚴格的限制，有網友表示，搭廉航到日本旅遊，因為買了許多東西，登機時主動加購了行李重量，之後工作人員就離開了，意外聽到其他旅客鬆了一口氣喊「好加在」，突然覺得自己是盤子，對此，網友卻讚「你們照規則走很誠實很棒」。

有網友在Dcard發文，回程時早已預料到需要加購行李重量，因為買了不少伴手禮和個人物品，於是在登機報到時，主動秤重並加購了所需的公斤數。處理完這些手續後，航空公司的工作人員就收拾工具離開了。

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開始登機時，原PO聽到其他旅客鬆了一口氣喊「好加在」，因為行李沒有秤重，逃過一劫，頓時讓他覺得，誠實的自己像盤子。

貼文曝光，網友稱讚原PO的行為，「人家賭贏並不影響你們做這件事情的正確性」、「你們只是做到本來就應該做的事情而已，心安理得，那種人總有一天會踢到鐵板」、「被抓到就知道痛了，買行李秤分配重量比較實在」、「那些不照規則走的，等哪天被罰很重才知道痛」、「規定就在那，你當然也可以下次不要秤啊，賭賭看會不會被抓補錢」。

有網友分享搭飛機的經驗，「我搭了幾十次，只遇過2次檢查手提重量」、「秤重是隨機的，如果明顯超重可能會被抽查」、「我同事搭虎航沒查，背包塞得鼓鼓的，手提兩袋伴手禮」、「我搭華航回日本手提沒被查」。其中，有網友指出，「主要是看該航班有沒有滿載，通常越接近滿載就會越嚴，越空就能超重越多，我在疫情期間搭長途，當時只有零星幾些乘客，我行李總計超重快8公斤也沒事」。

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