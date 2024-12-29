好市多「1款行李箱CP值爆」網購超夯！內行驚：小心搭機被退貨

▲原PO心動想買行李箱。（圖／翻攝好市多官網）



網搜小組／劉維榛報導

「猶豫要不要買這款行李箱？」一名網友透露，一開始是在線上購物看到這款行李箱，當時很快就沒貨了，於是他去實體店尋找，發現現場有貨，因此考慮想買回家，但又怕買了會後悔，便詢問大家意見？文章曝光後，內行則建議「好像三邊長超過158公分了，危險！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，在好市多官網看到一款30吋行李箱，線上購物很快就賣光了，於是他去汐止店查看，現場還有很多現貨，因此讓他非常猶豫「要不要買？」

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商品介紹可見，主打前開式行李箱、360度滑順靜音輪、載重約25公斤，尺寸為高76.5公分、長50公分、寬 32.5公分（總和159公分）。

底下網友直呼，前開式設計真的好用，「前開式去日本或香港一些房間很小的旅館，真的超級方便」、「用過前開式的就回不去了」、「前開超好用，但我不是買好市多的」、「前開真的好用，但30吋太大」。

不過內行則特別提醒搭機託運的限制，「好像三邊長超過158公分了，危險」、「真的便宜，但是30吋的超過大部分航空公司的免費託運規定（28吋）」、「買30吋的要想好，我現在買機票後，會擔心到時候行李箱被現場退貨，網路查了有些航空會很嚴格」。

事實上，一般航空公司託運行李尺寸，通常為20吋以上，長寬高總和不得超過158公分，少數則可寬限到203公分，因此民眾想買30吋行李箱的話，搭機前務必要先查詢航空公司的託運規定。