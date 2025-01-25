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入境行李100％查驗！春節旅遊注意　攜帶豬肉製品最高罰百萬

▲防檢局機場、港口加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）

▲防檢署在機場、港口加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

許多民眾會利用春節假期出國旅遊，為防堵非洲豬瘟與禽流感等疫情蔓延，農業部防檢署對入境旅客行李、快遞及郵包進行X光機百分百查驗，並提醒入境旅客，包括牛豬雞鴨鵝等禽畜肉類製品，以及含禽畜成分的寵物食品、溫泉蛋、鮮奶等，都是不能攜帶入境的物品，一旦遭海關查獲就會挨罰。

防檢署指出，為防範海外疫病蟲害入侵，防檢署已加強在機場、港口入境攔查，違規攜帶豬肉製品入境，首次就罰20萬元，另外溫泉蛋、水果等也不可攜入境，若民眾不確定所攜物品是否可以入境，可在通關前洽詢動植物檢疫櫃臺，主動申報以免挨罰。

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防檢署進一步指出，除了禽畜肉類製品、含禽畜成分的寵物食品外，包括溫泉蛋、鮮奶、盆栽、土壤、昆蟲等動植物，都是不能攜帶入境的物品，民眾如果不小心誤攜入境，或不確定是否可以攜帶入境，可在出海關前先詢問設置在行李轉盤附近的動植物檢疫櫃臺，若當場丟棄就不會挨罰。

防檢署說，入境旅客從一下機開始，沿途都有設置相關宣導看板和廣播，提醒民眾哪些物品不可以攜入境，出關前還有設置展示架，陳列民眾經常誤攜入境的伴手禮，像是中國的火鍋湯底、肉粽、含肉糕餅、泡饃等；日本含肉的寵物食品、溫泉蛋、雞皮、燒肉便當等；以及韓國常見的人蔘、熱狗、血腸等伴手禮，都不得攜帶入境。

防檢署提醒，旅客攜帶豬肉製品入境，第一次開罰20萬，第二次違規開罰100萬元，若攜帶半熟蛋、雞肉製品開罰3萬元，水果裁處3000元，外籍旅客若無法當場繳清就會被遣返回國，入境旅客在經過綠線區前，若誤攜不合格檢疫物入境，主動申報丟棄，就不會受罰。

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