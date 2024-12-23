車廂驚見「超巨大行李」　高鐵監視器畫面曝：沒擋住車門

▲外籍旅客攜帶大型貨物疊放在行李區，未遮蔽車門的出入口，車上乘客仍可通行。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

有民眾日前搭乘高鐵，發現車廂出入口被大型紙箱貨物擋住，擔心有安全逃生的疑慮，台灣高鐵公司調閱監視器畫面，發現是2名外籍乘客攜帶大型貨物，疊加放在行李區，並未擋住車門，但高鐵公司強調，車廂嚴禁以物品阻礙通道。

一名女網友在社群軟體Threads上傳一張照片，並表示他日前乘坐高鐵時，在座位上小睡一下，睡醒看到奇景，有一位阿桑帶了超大的行李進入車廂，還堆到把車廂大門堵死，讓她直呼「這種大型貨物如何上車廂的，沒有違規嗎，而且擋住門了，如果有意外，無法逃生好危險」。

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▲高鐵車廂內驚見誇張行李橫躺堵門。（圖／網友whitesong2020授權使用）

高鐵公司調閱車廂監視器畫面，經查發現是一名男性外籍乘客與一名女性外籍乘客，各自攜帶1件貨物，進入車廂後疊加橫放在行李架上，車門空間略有遮蔽，但未完全擋住車門的出入口，其他乘客可以正常通行，符合乘車一人一件行李的規定。

依照高鐵乘車規定，旅客每人隨身攜帶物品，每件長度不得超過150公分，且長、寬、高之和不得超過220公分，且總重量不得超過40公斤。請旅客配合遵守，更勿以大件物品阻擋車廂走道門，避免影響其他旅客進出。

台灣高鐵公司重申，車廂嚴禁以物品阻礙通道，列車組員若於車上發現影響通道之物品，均會主動要求旅客立即移開，若拒不配合，將立即停止運送，要求旅客自最近車站下車。

高鐵公司表示，旅客若發現影響乘車安全情形，請立即向列車組員反應，以利即時處理、確保營運安全。