嫂嫂第一次在婆家過年「進門脫口1句」全家人傻眼！她笑：狠角色

▲明（28）天就是除夕了。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

每到過年，回婆家團圓總讓媳婦們壓力倍增，一想到婆媳要共處同一個屋簷下，就很焦慮，一名網友表示，有個嫂嫂第一年在婆家過年，一進門就說「廚房的事我不會，不要找我」，全家人聽完後驚呆，不過嫂嫂接著又說，自己可以幫忙削水果、泡茶、洗碗，全家人便笑笑喊「這樣也不錯」。

有網友在Dcard發文，「回婆家過年，我發現我嫂嫂是狠角色」，嫂嫂第一次在婆家過年，一進門就直接表明「廚房的事情不要找我，我真的不會！」讓所有人都嚇了一跳。不過她接著又說，自己可以削水果、泡茶給大家喝，「吃完以後盤碗留給我洗，沒問題。」大家聽完後認為這樣也挺好的。

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▲嫂嫂表示，自己可以幫忙洗碗。（示意圖／記者曾筠淇攝）



另外一對哥哥嫂嫂，因為工作比較忙，沒時間處理採買食材、準備年菜，因此初一的烤肉由他們處理，帶個電烤盤、準備一些簡單的食材，不需要花時間大煮特煮，一切都吃原味。原PO認為，「過年家人難得聚在一起，大家是可以很開心的」，不需要勉強自己，若有難處也可以直接說，別覺得自己是媳婦，就要唯唯諾諾、討好別人，「把你自己的地位放在這麼低的位置，那麼別人也會這樣對你。」

貼文曝光，掀起網友討論，「我第一次回婆家，說要煮水餃跟煎蛋餅，結果蛋餅燒焦了，水餃糊了，從此，廚房再也沒有我的位置了」、「嫂嫂不錯，以後你到公婆家也可以效法」、「她是為了大家腸胃著想，大過年的進醫院也不是什麼好事」、「老公到我家作客不用動手，我到婆家作客也不用動手，頂多端端盤子、幫忙收拾這樣，互相尊重、相處開心」。

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