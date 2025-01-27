除夕年夜菜「2菜色超母湯」！　一票崩潰：最後都當肥料了

▲年夜飯。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

明天就是除夕，很多人已經採辦完豐富年菜年貨，歡喜迎新年，通常年夜飯的菜色都相當豐盛，不過有網友好奇，在這麼多這菜色當中，最不喜歡吃的是什麼？貼文一出，許多網友點名「芋頭煮得爛爛的佛跳牆」，另外還有人提到炸湯圓，以及又苦又難吃的長年菜。

有網友在PTT發文，「哪道年菜，你最不能接受？」明天就是除夕夜，家家戶戶都會準備豐盛的年夜菜，這也讓她感到好奇，究竟哪道年菜最不討喜，「最不能接受年菜有什麼？」

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貼文曝光，網友點名佛跳牆，「芋頭煮爛的佛跳牆」、「佛跳牆吃久了，覺得根本是注射膽固醇」、「芋頭佛跳牆，我討厭佛跳牆就是因為芋頭」、「佛跳牆，根本沒人動，最後都當肥料惹」。

另外也有網友提到，「不能接受整桌都是素的」、「三色豆」、「失敗的炸湯圓」、「過年滷豬腳根本沒人要夾」、「腿庫真的有點鬧，實在太油太大了」、「隔夜的大鍋菜最噁」。

▲許多人不喜歡佛跳牆。（圖／記者施怡妏攝）



事實上，過去《Social Lab社群實驗室》曾發布過網友熱議的10大年菜料理，其中佛跳牆排名位在第二名，有許多人熱愛佛跳牆的濃郁湯頭、口感，但也有網友覺得喝到最後太膩，根本就是惡夢，反應十分兩極。

不過，《Social Lab社群實驗室》當時的統計當中，長年菜的聲量排在第八，同時也是網友們一致認為「最不想看到的年菜之一」，可知長年菜有多麼不受歡迎。