去女友家拜年...該包紅包？專家曝「8大考驗」破解法：別踩雷

▲男女朋友交往一段時間，逢春節過年有時會到對方家拜年。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

圖文／CTWANT

過年期間去男女朋友家拜年是一場重要的考驗。塔羅牌老師艾菲爾透露，長輩們希望看到自然、真實的你，而不是完美無瑕的表現，不妨從輕鬆、休閒的角度出發，避開傳統的「必須打滿分」思維，因此他特地分享用舒適自然的方式，破解拜年中的8大「小關卡」，提醒另一半別踩雷，拜年也能讓感情升溫！

1.服裝輕鬆感：舒適又不失禮

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穿衣無需過分正式，但也不能太隨意。女生可以選擇清新風格的連衣裙或毛衣搭配牛仔褲，男生則以簡單乾淨的休閒裝為主。避免過於浮誇或個性化的穿搭，比如過於鮮豔的配色或誇張的飾品。自然又有親和力的穿著，不僅讓你舒服，也讓對方家人倍感輕鬆。

2.只當客人：不插手家務更得體

作為客人，最重要的就是保持適當的禮貌和分寸。無需主動幫忙內務，畢竟你是來拜年而不是來「工作」。但當對方家人有招呼時，回應禮貌即可，比如「好的，我幫您遞一下盤子。」這樣既顯得有禮貌，又不會顯得刻意討好，保持了輕鬆的客人心態。

3.稱呼有學問：禮貌又不刻板

不用擔心稱呼不熟練，只要提前瞭解對方家人的輩分稱謂即可。如果實在不清楚該怎麼稱呼，不妨用熱情的「叔叔」、「阿姨」替代，微笑加上自然的語氣，會讓對方感受到你的誠意。不要過於拘謹，輕鬆喊出一聲問候就能快速破冰！

4.聊天別硬聊：真誠更重要

與家人聊天時，不需要刻意迎合或製造話題，放輕鬆即可。如果家人主動找你聊，不妨回應自己的真實想法，比如旅遊經歷、美食心得等輕鬆話題。記得微笑和適當的互動即可，沒必要過度表現。長輩更喜歡自然且禮貌的交流，而非刻意營造的熱絡氣氛。

5.飲食隨意點：不挑剔是好態度

長輩們做的飯菜，嘗試品嘗即可，不喜歡的菜也不需要強迫自己多吃。輕鬆地告訴對方「這道菜看起來很棒，但我胃口比較小。」既能避免尷尬，又能展現你的坦率態度。最重要的是不要為了表現而勉強自己，真實的反應更容易被接受。

6.另一半的表現很關鍵

男／女朋友要格外注意，在家人面前不要跟著一起數落或調侃對方，比如拿一些「小缺點」開玩笑，甚至給對方「下馬威」。正確的態度應該是適時解圍或維護，比如當家人提到尷尬話題時，主動緩解氣氛，這不僅保護了對方，也讓感情更加穩固。

7.帶點心意：小禮物勝過紅包

拜年時不一定要包紅包，可以選擇輕鬆的伴手禮，比如糖果禮盒、水果籃或當地的特色小吃。既有節日氣氛，又不會顯得過於正式。記得選擇適合家人口味的禮物，這樣不僅能展現你的用心，還能讓家人感到溫暖和舒適。

8.做自己：自然大方最重要

拜年見家長並不是選美大賽，你無需過分表現或迎合。保持真誠和自然的態度，和對方家人相處時坦率表達自己的觀點，展現真實的自己更容易贏得好感。即使偶爾有點小失誤，只要帶著輕鬆的笑容和禮貌，家人反而會覺得你更真實可愛。

艾菲爾老師表示，去男／女朋友家拜年，其實只要放輕鬆，很多考驗都會迎刃而解。自然的態度、適度的禮貌和真誠的互動，才是贏得長輩好感的關鍵。而作為另一半，也要學會站在對方立場維護彼此的感受。用心對待這份過年的獨特體驗，既能增進感情，也能為未來埋下更多溫暖的伏筆。

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