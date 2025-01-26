逛寶雅就想大號！醫認證曝「1關鍵」：便秘者不妨親試神奇效果

▲不少人逛美妝店或書店時，就會產生想上廁所的感覺，其實有科學根據。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／CTWANT

對於偶爾便秘的人來說，逛寶雅、超市或書店，可能是另一種療癒的「便秘良方」。醫師張家銘透露，從科學角度看，這是一種環境刺激與副交感神經、迷走神經共同作用的結果，因為書店或美妝店通常燈光美、氣氛佳，讓人感到放鬆，副交感神經會開始作用，幫助腸胃進入加速蠕動模式，若腸道內原本就有糞便，此時便意會隨之而來。

張家銘在粉專《基因醫師張家銘》發文表示，不少人好奇，為何走進寶雅、書店就會想大號，這是因為環境使得副交感神經開始作用的時刻；副交感神經是我們身體的「休息與消化」系統，當你處於輕鬆狀態時，它會幫助你的腸胃進入「加速蠕動模式」，而這種環境之下，如果腸道已經有「存貨」，便意就隨之而來。

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張家銘指出，副交感神經中的迷走神經是這場生理劇的主角之一，迷走神經從你的大腦一路延伸到腸胃，負責調控消化系統，當迷走神經被激活，腸道活動隨之加強，就算有便秘問題，也可能被這種環境刺激到「燈光美氣氛佳，有點想試試」。

張家銘說，如果你有便秘的困擾，或許不妨親自試試這些地方的「神奇效果」；研究表明，環境的改變、適當的行走與放鬆，都有助於腸道蠕動，尤其是像寶雅這類環境，不僅放鬆身心，還提供了一些特殊的「氛圍助攻」，讓你的腸胃也跟著加速工作，書店則更不用說，那書香味似乎有種微妙的「催便魔力」，加上沉靜的氣氛，簡直是「天然的腸道按摩空間」。

張家銘說明，從科學角度看，這是一種環境刺激與副交感神經、迷走神經共同作用的結果；換句話說，當你進入這些讓人身心放鬆的地方時，腸道也會跟著「放鬆」，進一步促進蠕動，幫助你排便。

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