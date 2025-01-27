8年級都懂的「童年回憶」也在直播！劉書宏貼1合照　網：哭一輪了

▲劉書宏貼出大合照。（圖／翻攝自Threads／kingkevinliu）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人過年一定要追《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，覺得這樣才有儀式感！不過在直播的戲劇可不只有它，八年級生的「童年回憶」《萌學園》也正在直播中，而且主演之一的劉書宏還在Threads上貼出一張照片，引發網友討論。

《萌學園》在2010年至2014年曾播出，對八年級生來說，肯定不陌生。YouTube頻道「萌學園」現在也正在24小時馬拉松直播中，讓許多人回憶湧現。從聊天室也可見，劉書宏、阿本都曾現身回應。

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此外，在《萌學園》中飾演爓王的劉書宏還在Threads上發文表示，「放寒假囉！準備過年。想念大家，想念當學生的時光。」從他貼出的照片可見出演《萌學園》的演員們，像是愷樂、香蕉哥哥、夏宇童、林奕勳、吳俊諺、李昂霖等人。

照片曝光後，底下網友也紛紛留言回應，「我就知道香蕉哥哥一定學過魔法」、「童年回憶」、「回憶殺啊」、「我最愛的是暗黑大帝」、「我真的在看重播」、「我在看，我哭一輪了」、「認真說，萌學園裡面我第一個喜歡也是最喜歡的角色就是爓王」、「我小時候的回憶」。

而劉書宏之所以會發布這張照片，正是因為他在直播的聊天室中表示，「我等等在脆上面發一張所有人的合照送給大家。」因此也有網友直呼「還真的有發」、「超好笑，還真的有發」、「還真的有」。

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