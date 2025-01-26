《甄嬛傳》馬拉松第1輪「皇上駕崩飆6.4萬人」！網：破去年紀錄

▲今年春節的《後宮甄嬛傳》馬拉松直播已經開始了。（圖／八大電視提供）

記者施怡妏／綜合報導

農曆新年將至，八大電視再度推出《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，吸引大批劇迷同步觀看，2024年最高創下6.1萬人在線觀看，今年的馬拉松直播於23日晚間6點開跑，26日凌晨播到皇上駕崩，有6.4萬名網友在線上觀看，不少人驚呼「今年繼續看，讚！」

有網友在PTT發文，「線上6萬人看皇上駕崩？」26日凌晨剛好播到皇上駕崩，一看線上人數，居然有6萬人觀看，最高衝到6.4萬人，傻眼直呼「現在線上有6萬人大台在看皇上駕崩是怎樣？是看不膩喔？」

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貼文一出，網友紛紛表示，「才第一輪就破去年紀錄」、「第一崩就破去年記錄了，可以睡覺了」、「看最後一輪會不會破15萬」、「最高往年是開工前一天，應該是下禮拜」、「去年最後才61K，今年第一輪就64K了」。

也有網友好奇，《後宮甄嬛傳》已經是13年前的劇了，就像賀歲片一樣，每年過年都播，「但這部真的這麼好看嗎？76集欸....超多的，雖然是誕生很多經典台詞啦，但是真的很好看嗎？」

底下就有網友指出，聊天室才是本體，「直播集合，但我大多看聊天室，鄉民超有哏」、「聊天室才是重點好嗎」、「就直播YT會有聊天室啊，沒人在看上面播什麼，都在下面聊天發哏文」、「以前是梗圖一堆，現在是有哏AI影片一堆」、「聊天室才是精髓，每年都有新哏」、「聊天室超好笑」、「第一次看就覺得好看，之後看會發現很多表情動作上的細節」。

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