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富二代迷上成人露點直播！爸媽嚴把關...他用周杰倫門票詐騙抖內

▲▼包租公富二代迷上成人露點直播！爸媽不同意...用周杰倫門票詐騙抖內。（圖／記者許權毅翻攝）

▲一名23歲王嫌是富二代，沉迷於成人網站抖內，家中不同意，他竟改用詐騙取財。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

一名23歲王男家境富裕，家中有大量房屋收租，衣食無缺，但王男迷上成人露點直播，想「抖內」給美女直播主，遭家中反對，王男竟起歪念，當起假賣家賣商品，甚至前陣子熱門的「周杰倫演唱會門票」也被他拿來詐騙，2年間進帳20多萬元，再全數抖給直播主，被依詐欺罪逮捕起訴。

台中市豐原警分局接獲多起民眾報案，稱在網路購物平台購買商品，款項都已經匯出，卻沒有收到商品，經警方利用165平台分析，鎖定住在桃園市龍潭區一名23歲王姓犯嫌。

▲▼包租公富二代迷上成人露點直播！爸媽不同意...用周杰倫門票詐騙抖內。（圖／記者許權毅翻攝）

▲王嫌家中有多棟房屋出租，不需工作，衣食無虞。（圖／記者許權毅翻攝）

據了解，王嫌家境富裕，家中有多棟房屋在附近出租，僅需要靠租金就可無虞度日，但王嫌個性較內向，喜歡待在家，又因此長期單身交不到女友，開始沉迷於成人平台觀看露點直播。

王嫌沉迷之深，甚至會花錢抖內（即英文donate捐贈之意）給美女直播主，付費解鎖露點直播觀賞，但爸媽給予金錢，僅允諾讓王嫌購買生活必需品，不同意王花錢觀賞成人平台。

▲▼包租公富二代迷上成人露點直播！爸媽不同意...用周杰倫門票詐騙抖內。（圖／記者許權毅翻攝）

▲王嫌迷上成人露點直播，2年間詐騙20多萬。（圖／記者許權毅翻攝）

王嫌為了賺錢，不好好去工作，反而想出利用詐騙取財，開始在網路上販售「空氣商品」，從防疫物資到演唱會門票，專門鎖定時下熱門物，以吸引民眾下單，2年多時間，詐得20多萬。

經警方蒐證完備後，去年11月持搜索票前往王嫌家中搜索，查扣行動電話一支，全案經警詢後依詐欺罪嫌移送台中檢署署偵辦，近日起訴在案。

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