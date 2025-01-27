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被面板廠裁員「轉做夜班保全」！才3天爽到怕：會一直頹廢下去

▲▼保全,警衛,物業。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在不少人的印象中，保全的薪水雖然普通，但卻是份輕鬆爽工。就有網友表示，因為被裁員的關係，轉任社區夜班保全，發現真的很安逸，有點擔心會就這樣頹廢下去，納悶到底該不該一直做下去？話題引發討論。

這位網友在Dcard發起閒聊「保全該一直做下去嗎？」說他先前在台南某面板廠工作，前陣子被裁員，在朋友介紹下，開始做社區的夜班保全。他提到，該社區的保全都蠻年輕的，有3人不到30歲、1人50歲。做了3天的觀察，除了日常巡邏與處理包裹信件，幾乎沒有其他工作，大部分時間都在櫃台滑手機或使用社區電腦，深夜更是清閒無事。

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原PO跟其他年輕保全聊了一下，都說這份工作比較輕鬆，認為在外面被操太累，也有已經躺平的了，「回想起以前被操得要死要活的日子，現在真的很安逸，但是又擔心自己會一直頹廢下去」，尷尬直呼，「不想太累又不想太安逸，好矛盾…」

貼文引發討論，「覺得輕鬆就可以讀書充實自己啊！考考國考或公職都可以，時間過很快啊，把握時間」、「社區保全只要公司有守法，CP值比一般基層工作好很多。但按照台灣漲基本工資的速度，再過10年絕大多數社區都會請不起保全，至少去考個總幹事吧」、「這跟保全無關，是看你自己的上進心，保全有人利用上班時間準備國考或證照；有人學影片剪輯、動畫製作、程式設計這些副業技能來讓自己達到雙倍薪資。」

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