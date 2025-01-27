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重案回顧／台南警死前慘叫「不要這樣…」　林信吾：沒辦法停止

▲台南地院審理台南殺警案召開準備庭，被犯嫌林信吾殺害的員警凃明誠、曹瑞傑的多名家屬出庭，家屬當庭怒罵凶嫌林信吾要「進棺材、下十八層地獄、死十個林信吾也難消心頭恨」，並請求法官速判林信吾死刑。（圖／記者林悅翻攝）

▲外役監逃犯林信吾砍死台南員警凃明誠、曹瑞傑，一審判處死刑。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／台南報導

2022年8月22日上午11時許，第二分局民權派出所員警36歲凃明誠、27歲曹瑞傑追緝竊車案，未料2人卻遭明德外役監逃犯林信吾以合計55刀砍殺身亡，還原當時情況，奄奄一息的員警曾喊著「不要這樣」，林卻依舊故我，持刀狂砍，並放任重傷2人在烈日下曝曬，最終不幸身亡，手段實屬殘忍。

審理期間，林坦承犯罪，辯護人主張林殺人前因大量飲酒，造成其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低為由，請求減輕其刑。

然而經精神鑑定後，內容記載林雖罹有重度酒精使用障礙症，但清楚知道殺人是違法、不對的行為，且大量飲酒理應會伴隨協調度差、思考緩慢等，林卻可在短時間內持刀精準命中2名員警的頭、頸、胸等致命部位致喪命，可見行動顯均與一般人之正常情形無異，甚至優於一般人，之後又能滅證、輾轉搭乘不同交通工具逃避追緝，可見思考、行動能力均猶健全。

另外，辯護人又主張員警刀傷多屬抵抗時造成、林盜槍後並未對倒地員警補槍、因心情緊張加上酒精作用，即突遭辣椒水噴灑，受到外來重大刺激等等，主張殺警非屬「情節最重大之罪」。

▲台南地檢署主任檢察官許嘉龍及檢察官黃彥翔偕同法醫前往相驗，凃姓員警傷勢集中上半身，頸部及右肩有銳器傷，曹姓員警身上、手掌、頸部均有多處刀傷，詳細死因待解剖鑑定。（圖／記者林悅攝）

▲員警曾哀號「不要這樣」，但林信吾表示自己已失去理智，無法停止。

但法官指出，林在未被發現前主動持刀攻擊員警，揮砍數十刀、割喉、刀刃全部沒入2人胸內再度下壓等方式砍殺員警，員警甚至因抵抗而徒手握住刀刃，導致近遭斷掌，被告仍未停手，見員警渾身是血倒地呻吟時，甚至於離去前再度前往警車內搜尋槍彈，對倒地痛苦掙扎求生之員警視而不見，林也自陳「員警遭我砍殺過程中一直慘叫『叫我不要這樣』，但我失去理智，沒有辦法停止」，益證被告殺害兩名員警之手段實屬「情節最重大之罪」。

林僅因脫逃畏罪、擔心遭警方送返本應服刑之監獄，即以利刃主動砍殺凃，刺穿胸壁、肺葉，殘忍割喉，致其頸部受有長達14公分、深達2.3公分切割傷，切斷動脈、切破靜脈；林見曹抵達，竟將凃當作人肉盾牌，持槍朝警車駕駛座射擊，其中一槍甚至擊中駕駛座頭枕右後側，招招欲致員警於死，而曹下車未主動攻擊，而是先查看同仁傷勢，反而是林再度主動攻擊，刺穿手掌，其中1刀甚至穿透左上胸壁而刺穿左上肺葉深達9.7公分（兇刀刀刃僅長8公分，應係將刀刃完全插入後再用力下壓穿刺所致），顯見其殺意堅定，手段兇殘、殘虐且毫無人性。

▲▼台南殺警兇嫌晚間搶超商。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林信吾因缺錢花用持槍搶超商，成為破案關鍵。

林犯後雖坦承犯行，但就案發經過多以酒醉不復記憶不願交代，犯案後企圖脫罪，讓重傷之員警於烈日之荒郊野外下曝曬掙扎，犯後態度實屬不佳。且林智能正常，卻因為自我意識強、挫折忍受度低，在人生中難免遭遇挫折時，容易把問題歸咎於外界，合理化自己的行為，進而使用酒精來逃避内心的壓力，養成衝動行事的風格，最終以施暴來奪取所需，法官強調「更重要的是，被告犯後並無明顯悔悟表現，雖坦承犯行，然呈現『什麼都無所謂、要命一條』之消極態度。」

一審判決，依2個攜帶兇器竊盜罪處3年、2個強盜殺人罪處2個死刑、攜帶兇器強盜罪處10年，判處林死刑，褫奪公權終身。全案上訴二審審理中。

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