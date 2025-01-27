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北市女誤信「道長」法力無邊　解3百萬定存匯款！行員報警攔阻

▲胡姓台商今年1月在柬埔寨返台時，明知2張美金百元是偽鈔，卻仍向台銀桃園分行兌換台幣，被行員當場察覺有異報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲徐女網路認識道長「法雨」，竟被慫恿解除10萬美金定存轉投資。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱中岳／台北報導

北市警中正二分局南昌路派出所警員接獲報案，有民眾疑似遭到詐騙要到銀行領錢，警方到場後發現女子與1名法號「法雨」的道長不斷聯繫，女子誤以為道長有無邊法力，在道長的慫恿之下要解除10萬元美金的定存，但不願意透露解除定存要匯款的原因，在警方勸說下才將錢全部存回戶頭，不再匯款。

警方調查，67歲的徐姓女子前往北市中正區某銀行櫃檯，表示要解除10萬元美金的定存，並要將大筆資金轉往其他帳戶，機警的行員見到徐女不斷看手機，且要求加快速度，驚覺有異，關懷提問要將錢匯去哪裡，但徐女拒絕透露，於是行員就通知警員到場協助。

北市警中正二分局南昌路派出所警員接獲報案後立刻趕往現場處理，徐女表示，年初就與1名法號「法雨」的道長聯繫，期間對方不斷表示自己有無邊法力，讓徐女誤信並深陷其中，2人熟絡之後，道長得知徐女有10萬元美金的定存，所以慫恿徐女解除定存，並轉投資其他項目。

徐女因此前往銀行準備解除定存並轉帳匯款，警方一聽之下就認定這是詐騙行為，並告知徐女一旦匯款會造成財務上的損失，儘管徐女不願意透露金錢用途，但聽了警方勸說之後暫且停止匯款，將錢全數存回銀行戶頭。

中正第二分局呼籲，網路世界訊息難辨真假，民眾若在網路上看見投資廣告或是陌生人宣稱有生意投資，都應該要小心應對，天下沒有白吃的午餐，絕對沒有無風險獲利一事，交付財物給他人應格外謹慎，務必要向親友或警政單位詢問求證，以免財產遭損。

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