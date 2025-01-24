穿制服假冒中國公安詐騙在日華人　刑事局衝台中機房拘捕4台人

記者邱中岳／台北報導

刑事局南部詐欺偵查中心日前接獲情資，台中有詐騙集團分散在多處大樓，警方前往逮人，發現1名詐欺通緝犯夥同其他人，在3處大樓承租套房架設詐欺機房，假扮中國大陸公安發話給在日本的華人，以恐嚇方式威脅對方配合匯款，殊不知全部都是台灣人假扮的假公安。

警方調查，刑事局南打中心日前掌握情資，在台中有32歲的曾姓男子因詐欺遭到通緝，但又夥同其他3人，在台中分租3棟大樓的套房，將裡面改裝成以手機設備架設的詐欺機房，以線上作業方式開始謀劃欺騙在日本的華人。

▲詐欺通緝犯在台中分租3處套房，以假公安視訊詐騙在日本的華人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，曾嫌等4人，以線上協作方式，假扮中國大陸公安大量發話給在日本的華人，以「有違禁品遭上海海關攔下，未依指示報案將會被日方驅逐出境」等具威脅性說詞恐嚇受話民眾，並著公安制服開視訊取信被害人，被害人在恐慌之下只好配合匯款。

刑事局南打中心等單位一起配合，兵分三處同步破門，查獲曾嫌等機房成員共4人，查扣手機26支、黑莓卡、針孔攝影機1台、點鈔機、假公安制服、現金160萬2400元及自小客車2輛，估計市價約150萬元等證物。

初步清查，該機房成立約1年，採居家辦公、線上協作模式進行犯罪，已詐騙多名華人得逞，其中亦包含台籍被害人，不法獲利高達數千萬元，訊後將曾嫌等4人依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

刑事警察局呼籲，民眾如發現社區有陌生人出入顯有異狀，疑似為詐團或機房藏匿處所，請踴躍提供線索給警方查處；另如接到疑似詐騙電話務必保持冷靜，多利用「165反詐騙專線」求證真實性，避免遭詐造成財產損失。