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銀行帳號久沒用！匯進200萬秒轉出　女稱匯錯還錢...真相曝

▲枋寮警分局長林俊雄到銀行頒發感謝狀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局長林俊雄到銀行頒發感謝狀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林姓女子銀行帳號長期未使用，最近卻先後從不同帳號匯入6筆現金共200萬元，且在匯入後的3小時內即被轉出至同一帳戶，行員發現有異報警，枋寮警分局員警獲報詢問她，她聲稱款項為匯錯需返還，然其說詞疑點重重，警方初步認定她涉嫌詐欺及違反洗錢防制法，遂以現行犯逮捕並移送檢方進一步偵辦，持續追查。

枋寮分局巡佐葉瑞騰日前至臺灣土地銀行辦理業務時，銀行行員主動反映，先前發現一名林姓女子的銀行帳戶出現異常交易情形，葉巡佐隨即協助轉介至分局偵查隊處理。

行員表示，林女帳戶過去長期未使用，但近日內卻陸續接收來自不同帳號的6筆大額款項，且在款項匯入後的3小時內，款項就迅速被轉出至同一帳戶，而當警方到場詢問林女時，她聲稱款項是匯錯款，須返還給對方，說詞疑點重重。

▲枋寮警分局長林俊雄到銀行頒發感謝狀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方進一步調查，聯繫了兩名匯款者，確認兩人均遭詐騙集團以「假投資」手法欺騙，將資金轉入林女的銀行帳戶。警方初步認定，林女涉嫌提供帳戶，詐欺及違反洗錢防制法，遂以現行犯逮捕並移送檢方進一步偵辦，並成功攔阻遭詐騙金額200萬元。

枋寮分局長林俊雄表示，近期土地銀行及華南銀行佳冬分行均成功攔阻多起詐騙案件，顯示行員積極作為的成效顯著。警方持續針對轄內車手提領熱點加強巡查防制，鎖定銀行、超商及提款機周邊高風險區域，結合科技偵防手段及巡邏網密全力攔阻歹徒詐騙得逞。

林分局長親赴兩家銀行頒發感謝狀，並與行員深入研討詐騙集團常用手法，如「假投資」、「假交友」及「假檢警」等，如何誘導民眾臨櫃匯款的模式。警方除加強教育行員關懷提問的深度，亦透過快速反應機制，結合專線通報和即時到場處置，讓歹徒計劃無所遁形。同時呼籲民眾提高警覺，遇有可疑情況，立即撥打110或165反詐騙專線，攜手打擊詐騙犯罪。

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