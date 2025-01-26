人妻機上狂飆髒話！老公換位落跑　她失控打空姐被「膠帶封嘴」

圖文／鏡週刊

搭乘飛機時為確保飛行安全，會要求乘客聽從空服員指示，不可做出危害他人或飛安的行為，否則航空公司有權拒載，不過若是在起飛後發生狀況，便看各家航空公司如何處理。斐濟航空（Fiji Airways）近日就以超強硬手段固定住一位鬧機的女乘客、拿膠帶封住她的嘴，因而引起熱議。有網友傻眼「這也太凶狠了」，但也有網友覺得「這才是對其他乘客負責任的表現」。

綜合外媒報導，本月18日一架編號FJ871號的斐濟航空從舊金山起飛、前往斐濟，總航程約11小時。飛行時數才過一半，機上一名69歲女士突然開始大吼大叫，根據同班乘客表示，當女士情緒越來越激動，開始吼叫時，她的丈夫要求換座位，接著就在空服員安排下離開原本的座位，女子接著也想換到丈夫身邊，但空服員拒絕，並請她回座位上坐好。

但女子完全不願配合，開始怒罵空服員，2名女性空服員便將女子拉到機尾，試圖安撫她的情緒，但完全無效。目擊者指出，女子不但用種族歧視性發言侮辱空姐，甚至出手攻擊。其他乘客看不下去，紛紛要求她安靜，甚至有家長摀住孩子耳朵，以免他們聽見粗俗的髒話。

空姐最後只好取來膠帶，將女子固定在座位上，但她失去行動自由後繼續罵人，下秒空姐就用膠帶封住她的嘴，沒想到她還不甘休，在嘴巴被封住的狀況下仍不斷發出聲音吵鬧。

空服員後來告知其他旅客，飛機抵達斐濟的維提島（Viti Levu）時，警方將接手處理這名失控的女士。當航程剩下約2個小時，女乘客的丈夫也到機尾和她坐在一起，不過對女子的情緒沒什麼幫助，她依然怒不可遏地咒罵、騷擾空服員。

據悉，飛機落地後失控女子隨即被斐濟警方帶離並依法罰款，才讓整齣鬧劇落幕。斐濟航空也發聲明強調，「斐濟航空將乘客與機組員安全列為第一優先，對於任何威脅行為，本公司零容忍。」

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