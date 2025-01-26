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「感受燈會原鄉的文化魅力」　2025北港燈會老街巷弄3區啟燈　

▲「2025北港燈會-粼光遶境」分為兩階段亮燈，先由老街巷弄、義民廟及北港鎮公所搶先啟燈與民眾歡度新春。（圖／記者王悉宇攝）

▲「2025北港燈會-粼光遶境」分為兩階段亮燈，先由老街巷弄、義民廟及北港鎮公所搶先啟燈與民眾歡度新春。（圖／記者王悉宇攝）

記者王悉宇／雲林報導

縣長張麗善24日主持「老街巷弄燈區」、「義民廟」、「北港鎮公所燈區」啟燈暨大復戲院戲台揭牌儀式，為2025北港燈會首部曲揭開序幕。張麗善表示，今年北港燈會即日起至2月14日止，緊扣全球永續議題，融合北港的深厚歷史文化與傳統工藝，歡迎全國民眾來北港，感受燈會原鄉的文化魅力，共度新春。
 
張麗善指出，老街巷弄燈區由包括王耀瑞、林聰賢、顏三泰等13位雲林工藝師與藝術家聯手策畫，以燈籠、竹編、蒸籠牆等作品，展現北港的工藝傳統與文化底蘊。義民廟燈區設置「義犬將軍」花燈及招財祈福燈，充分展現愈在地、愈國際文化藝術美感，讓遊客不僅能觀燈，更能深度探索北港文化。北港鎮公所燈區以傳統民間故事《白蛇傳》為創作靈感，迎接象徵靈動與智慧的蛇年。

▲「2025北港燈會-粼光遶境」分為兩階段亮燈，先由老街巷弄、義民廟及北港鎮公所搶先啟燈與民眾歡度新春。（圖／記者王悉宇攝）

▲北港燈會融合歷史文化與傳統工藝，展現燈會原鄉的文化魅力。（圖／記者王悉宇攝）

大復戲院前身為日治時期的北港座，2009年登錄為歷史建築，經修復再利用已成為地方文化地標。今年請無形文化資產保存人陳明山老師手繪戲台，彰顯傳統價值。燈會期間將於每日下午2點至6點演出布袋戲「水果三劍客」、金光戲及互動手偶體驗，讓大人小孩都能感受戲曲魅力。

文化觀光處長陳璧君指出，「2025北港燈會-粼光遶境」分為兩階段亮燈，由老街巷弄、義民廟及北港鎮公所搶先啟燈與民眾歡度新春；第二階段啟燈儀式將於2月3日於顏思齊紀念碑圓環舉辦，屆時將點亮全鎮十大燈區，並有主燈聲光秀，每晚6點至10點定時展演，為燈會增添更多視覺震撼。

另活動期間在水道頭文化園區等十大燈區各規劃打卡拍照領取「媽祖粼光祈福」小提燈、彩繪燈籠、街頭藝人表演、藝閣扮仙體驗（、燈會市集，千人DIY提燈踩街慶元宵、朝天宮元宵晚會等活動。

▲「2025北港燈會-粼光遶境」分為兩階段亮燈，先由老街巷弄、義民廟及北港鎮公所搶先啟燈與民眾歡度新春。（圖／記者王悉宇攝）

▲北港老街巷弄燈區成為打卡熱點。（圖／記者王悉宇攝）

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